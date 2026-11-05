Kiểm tra mô hình chăn nuôi cừu sinh sản tại xã Thuận Bắc

Ngày 5-11, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa đến kiểm tra tình hình triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi cừu sinh sản thuộc Chương trình khuyến nông năm 2026 trên địa bàn xã Thuận Bắc.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra mô hình tại 2 hộ chăn nuôi gồm: Hộ ông Chamléa Hải (thôn Kiền Kiền) và hộ ông Võ Kim Hùng (thôn Ấn Đạt). Mỗi hộ được triển khai nuôi 20 con cừu giống lai Dorper. Nội dung kiểm tra tập trung vào tiến độ triển khai mô hình; tình hình sinh trưởng và phát triển của đàn cừu; điều kiện chuồng trại, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh và việc sử dụng các nguồn vật tư hỗ trợ.

Đoàn kiểm tra mô hình chăn nuôi cừu sinh sản tại hộ ông Chamaléa Hải.

Năm 2026, mô hình chăn nuôi cừu sinh sản được triển khai với tổng quy mô ban đầu 80 con cừu giống tại 4 hộ dân thuộc xã Thuận Bắc và xã Trung Khánh Vĩnh. Tổng kinh phí thực hiện 611 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 436,76 triệu đồng và các hộ dân tham gia đối ứng 174,24 triệu đồng.

Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá tiến độ, hiệu quả bước đầu của mô hình; qua đó kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ các hộ chăn nuôi.