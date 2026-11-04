Theo Japan Today, hãng Japan Air Commuter (JAC), công ty con của Japan Airlines, cho biết sự việc xảy ra ngày 20/10. Máy bay khi đó đang chuẩn bị khởi hành từ sân bay Fukuoka đến sân bay Kagoshima, Nhật Bản.

Trong quá trình kiểm tra trước chuyến bay, phi công nhìn thấy 1 vật nhỏ chuyển động gần chân. Quan sát kỹ, người này nhận ra đó là 1 con rắn. Tuy nhiên, con vật nhanh chóng chui vào khe hở rồi biến mất.

Phi hành đoàn lập tức tổ chức tìm kiếm. Buồng lái và các khu vực xung quanh được kiểm tra kỹ nhưng không phát hiện thêm dấu vết của con rắn.

Kiểm tra máy bay, phi công tá hỏa khi phát hiện vị khách không mời khiến hãng hàng không phải hủy chuyến. Ảnh: Japan Air Communicator.↵

Do lo ngại con vật vẫn ẩn náu trên máy bay, gây nguy cơ mất an toàn, hãng hàng không quyết định hủy chuyến. Khoảng 43 hành khách bị ảnh hưởng được hỗ trợ chuyển sang các phương tiện khác, trong đó có tàu cao tốc Shinkansen.

Sau đó, 1 chuyên gia xác định con vật là rắn sọc Nhật Bản non, dài khoảng 40 cm. Con rắn đã được bắt giữ an toàn. Tuy nhiên, hãng hàng không chưa xác định được bằng cách nào nó lọt vào máy bay. Sự việc được xem là tình huống hiếm gặp trên các chuyến bay nội địa tại Nhật Bản.

Trước đó, tháng 12/2025, 1 sự cố liên quan đến động vật cũng xảy ra trên chuyến bay của hãng KLM từ Amsterdam, Hà Lan, đến đảo Aruba. 1 con chuột được phát hiện chạy trong khoang hành khách khi máy bay đang thực hiện hành trình.

Phi hành đoàn theo dõi con chuột trong suốt chuyến bay. Do máy bay đang bay qua đại dương, phi công quyết định tiếp tục đến Aruba thay vì quay trở lại sân bay Amsterdam.

Đại diện KLM cho biết hãng chưa xác định được con chuột đã lên máy bay bằng cách nào. Theo hãng, con vật không tiếp xúc với khu vực phục vụ thức ăn cho hành khách. KLM mô tả đây là sự cố đặc biệt hiếm gặp và gửi lời xin lỗi vì những bất tiện gây ra cho hành khách.