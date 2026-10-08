Kiểm tra loạt mỏ khoáng sản ở Nghệ An, yêu cầu dừng 9 mỏ, bến cát

Ngày 8/10, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, các tổ công tác của tỉnh vừa kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại nhiều xã, phường trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các thành viên Tổ công tác nghe báo cáo tình hình khai thác cát của Công ty Cổ phần khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương trên địa bàn xã Xuân Lâm. ẢNH: P.T

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trực tiếp kiểm tra hoạt động khai thác cát tại các xã thuộc địa bàn huyện Thanh Chương, Đô Lương (cũ). Đoàn kiểm tra thực tế 9 mỏ, bến cát tại các xã Xuân Lâm, Đại Đồng, Thuần Trung, Đô Lương và Bạch Ngọc.

Qua kiểm tra, các mỏ lắp đặt trạm cân, camera để giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản. Tuy nhiên, hệ thống camera tại một số điểm chưa bao quát toàn bộ phương tiện ra, vào mỏ, bến và khu vực trạm cân; việc kết nối, truyền dữ liệu phục vụ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 9 mỏ, bến cát được kiểm tra tạm dừng hoạt động để hoàn thiện hệ thống camera, trạm cân và kết nối dữ liệu theo quy định. Các đơn vị chỉ được hoạt động trở lại sau khi hoàn thành việc khắc phục và được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận.

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, mỗi mỏ, bến phải có trạm cân đạt tiêu chuẩn và hệ thống camera đủ khả năng giám sát toàn bộ hoạt động ra, vào, khu vực trạm cân. ẢNH: P.T

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, mỗi mỏ, bến phải có trạm cân đạt tiêu chuẩn và hệ thống camera đủ khả năng giám sát toàn bộ hoạt động ra, vào, khu vực trạm cân. Dữ liệu phải được kết nối với hệ thống quản lý của cơ quan Nhà nước và cơ quan thuế.

Các doanh nghiệp đồng thời phải xuất hóa đơn đầy đủ đối với sản lượng khoáng sản tiêu thụ, niêm yết công khai giá bán và ưu tiên cung ứng vật liệu cho các dự án trên địa bàn.

Trong khi đó, tại các xã, phường Phúc Lộc, Nghi Kiều, Hoàng Mai và Quỳnh Mai, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp khai thác đúng công suất, phạm vi được cấp phép, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường.

Tại khu vực Hưng Nguyên, Nam Đàn cũ, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ khoáng sản đưa ra khỏi mỏ phải qua trạm cân được kết nối dữ liệu; đóng các đường phụ để kiểm soát sản lượng, hạn chế thất thoát tài nguyên và thất thu ngân sách.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương khắc phục tồn tại, thực hiện nghiêm quy định về khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản; chính quyền cấp xã tăng cường trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động khoáng sản trên địa bàn.