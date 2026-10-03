Kiểm tra, làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường ven biển Quảng Trị

Lấy mẫu nước biển tại khu vực ven bờ xã Đông Trạch để xác định nguyên nhân cá chết - Ảnh: T.Đ

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở NN-MT, Phòng Quản lý môi trường, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm quan trắc NN-MT; cùng lãnh đạo, cán bộ chuyên môn UBND các xã Đông Trạch, Bắc Trạch và đại diện các thôn liên quan.

Đoàn đã tổ chức kiểm tra thực tế tại khu vực ven bờ biển các xã Đông Trạch, Bắc Trạch, nơi ghi nhận hiện tượng cá chết bất thường; đồng thời lấy mẫu nước biển và mẫu dịch bệnh trên thủy sản phục vụ việc xác định nguyên nhân.

Đoàn kiểm tra nắm tình hình tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch - Ảnh: T.Đ

Ông Lê Kim Hoàng, Chi cục phó Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh cho biết, cá chết tập trung trong khoảng thời gian từ khuya 30/9 đến trưa 1/10, trên chiều dài khoảng 1,5km bờ biển. Cá có kích thước khoảng 15cm, chủ yếu là cá mòi. Cơ quan thú y không lấy mẫu cá do mẫu không còn đủ điều kiện để phân tích, đánh giá vì đã phân hủy. Trong khi đó, Trung tâm quan trắc NN-MT đã lấy mẫu nước biển để phân tích các chỉ tiêu theo quy định.

Đoàn kiểm tra trao đổi, hoàn tất biên bản ghi nhận sau khi khảo sát thực tế khu vực ven biển xã Đông Trạch - Ảnh: T.Đ

Cùng với việc kiểm tra, đoàn đề nghị chính quyền hai xã Đông Trạch, Bắc Trạch và các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát tình hình, kịp thời thông báo cho Sở NN-MT khi phát sinh tình huống mới hoặc sự cố bất thường.

Trước đó, dọc bờ biển thôn Tân Lý, xã Đông Trạch xuất hiện tình trạng cá chết trôi dạt vào bờ, nằm rải rác trên bãi cát. Sau phản ánh, chính quyền hai xã Đông Trạch và Bắc Trạch đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân.