Kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính và thực thi công vụ tại xã Văn Quan

Tại đây, đoàn đã kiểm tra các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các quy định về KLKCHC; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, phản ánh, kiến nghị và hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC); trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, phối hợp giải quyết công việc...

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, thành viên đoàn phát biểu tại buổi kiểm tra

Qua kiểm tra cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã Văn Quan đã cụ thể hóa các chỉ đạo của tỉnh, triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, xã đã tổ chức kiểm tra 4 cơ quan, đơn vị, qua đó, các tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua kiểm tra đã được khắc phục, đạt 100%. Đối với nhiệm vụ do các sở, ngành giao, xã đã hoàn thành 1.290/1.336 nhiệm vụ, đạt 96,56%; 46 nhiệm vụ còn lại đang trong thời hạn thực hiện. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt 98,6%...

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện KLKCHC và thực thi công vụ tại xã còn tồn tại một số hạn chế như: còn hồ sơ TTHC giải quyết chậm hạn; sổ tiếp công dân nội dung sơ sài; phân loại đơn thư khiếu nại, tố chưa chưa đảm bảo; xây dựng vị trí việc làm một số đơn vị chưa đúng...

Lãnh đạo UBND xã Văn Quan phát biểu tiếp thu, làm rõ một số nội dung liên quan

Sau khi nghe các thành viên trong Đoàn kiểm tra chỉ ra hạn chế và đề nghị làm rõ hơn một số vấn đề, lãnh đạo UBND, phòng chuyên môn, Trung tâm PVHCC xã Văn Quan đã tiếp thu, giải trình, làm rõ.

Lãnh đạo Sở Nội vụ, Trưởng đoàn phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị xã Văn Quan tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, gắn việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính với tiến độ, chất lượng giải quyết công việc hằng ngày. Đồng chí yêu cầu xã tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra, rà soát, lập danh mục cụ thể các nội dung cần khắc phục, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân và thời hạn hoàn thành. Trong đó, tập trung xử lý các hồ sơ TTHC trễ hạn, đôn đốc giải quyết các đơn thư còn tồn đọng, thường xuyên kiểm soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên hệ thống, hoàn thiện hồ sơ công tác nội vụ và duy trì hoạt động kiểm tra nội bộ, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Đối với các thành viên Đoàn kiểm tra, đồng chí đề nghị căn cứ lĩnh vực được phân công, tiếp tục rà soát, đối chiếu hồ sơ với kết quả kiểm tra thực tế, đánh giá rõ những ưu điểm, hạn chế và đề xuất kiến nghị, giải pháp khắc phục cụ thể. Trên cơ sở đó, gửi kết quả về Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu ban hành Thông báo kết quả kiểm tra theo quy định.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Văn Quan

Đoàn kiểm tra thực tế tại trụ sở tiếp công dân của xã Văn Quan

Trong chương trình, đoàn đã kiểm tra thực tế tại một số phòng chuyên môn thuộc UBND và Trung tâm PVHCC xã Văn Quan.