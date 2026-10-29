Kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính và thực thi công vụ tại xã Tuấn Sơn và Nhân Lý

Tại các điểm đến, đoàn đã kiểm tra các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các quy định về KLKCHC; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, phản ánh, kiến nghị và hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC); trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, phối hợp giải quyết công việc...

Thành viên đoàn phát biểu tại buổi kiểm tra

Lãnh đạo UBND xã Tuấn Sơn phát biểu tiếp thu, làm rõ một số nội dung liên quan

Qua kiểm tra cho thấy, trong năm 2026, UBND 2 xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các quy định về KLKCHC và công vụ, kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến cán bộ, công chức thuộc UBND xã.

Thành viên đoàn kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuấn Sơn

Tại xã Tuấn Sơn, trong năm 2026, UBND xã đã ban hành 4 văn bản liên quan đến KLKCHC, văn hóa công vụ và trách nhiệm thực thi công vụ; xã có 30 nhiệm vụ được giao, trong đó 27 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, 1 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn và 2 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn. Trong 9 tháng đầu năm, xã không phát hiện cán bộ, công chức vi phạm KLKCHC. Số lượng hồ sơ đã giải quyết 2.418 hồ sơ, trong đó trước hạn và đúng hạn là 2.309 hồ sơ (chiếm 95,5%), quá hạn 109 hồ sơ (chiếm 4,5%).

Thành viên đoàn kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại xã Nhân Lý

Tại xã Nhân Lý, UBND xã đã tổ chức quán triệt trực tiếp các quy định về KLKCHC đến 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện quản lý; trong 9 tháng đầu năm 2026, xã không có trường hợp vi phạm KLKCHC, đạo đức công vụ phải xem xét xử lý kỷ luật; xã được giao 45 nhiệm vụ, trong đó 43 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, 2 nhiệm vụ hoàn thành trước hạn, không có nhiệm vụ quá hạn; Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã tiếp nhận 2.695 hồ sơ, đã giải quyết 2.626 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 97,6%.

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với xã Nhân Lý

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện KLKCHC và thực thi công vụ tại các xã còn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể, vẫn còn hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn; việc thực hiện một số nội dung công tác nội vụ chưa bảo đảm yêu cầu; nội quy, quy chế tiếp công dân chưa được cập nhật theo các văn bản mới; công tác lưu trữ hồ sơ đánh giá, xếp loại của toàn xã còn những bất cập; việc bố trí một số chức danh nghề nghiệp chưa phù hợp với quy định tại thông tư liên quan...

Lãnh đạo UBND xã Nhân Lý phát biểu làm rõ một số vấn đề tại buổi kiểm tra

Sau khi nghe các thành viên trong đoàn kiểm tra chỉ ra hạn chế và đề nghị làm rõ hơn một số vấn đề, lãnh đạo UBND, phòng chuyên môn, Trung tâm PVHCC các xã đã tiếp thu, giải trình, làm rõ.

Lãnh đạo Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị UBND hai xã tiếp tục thực hiện nghiêm KLKCHC; tăng cường kiểm tra nội bộ, chú trọng việc chấp hành giờ giấc làm việc, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử và trách nhiệm thực thi công vụ. Đồng thời, rà soát, cập nhật đầy đủ nhiệm vụ trên hệ thống VNPT-iOffice; tập trung khắc phục tình trạng hồ sơ TTHC quá hạn, thực hiện đúng quy trình tiếp công dân và giải quyết đơn thư theo quy định. Lãnh đạo hai xã cần tiếp thu đầy đủ ý kiến của đoàn kiểm tra, bổ sung hồ sơ, số liệu theo yêu cầu; xây dựng biện pháp khắc phục cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện.

Đối với các thành viên Đoàn kiểm tra, đồng chí đề nghị căn cứ lĩnh vực được phân công, tiếp tục rà soát, đối chiếu hồ sơ với kết quả kiểm tra thực tế, đánh giá rõ những ưu điểm, hạn chế và đề xuất kiến nghị, giải pháp khắc phục cụ thể. Trên cơ sở đó, gửi kết quả về Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu ban hành thông báo kết quả kiểm tra theo quy định.