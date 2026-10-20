Kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính và thực thi công vụ tại xã Thất Khê

Lãnh đạo Trung tâm PVHCC tỉnh, thành viên đoàn phát biểu tại buổi kiểm tra

Đoàn đã kiểm tra các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các quy định về KLKCHC; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, phản ánh, kiến nghị và hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC); trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, phối hợp giải quyết công việc...

Đại diện Phòng Xây dựng chính quyền và Văn thư, lưu trữ (Sở Nội vụ), thành viên đoàn phát biểu tại buổi kiểm tra

Qua kiểm tra cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã Thất Khê đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện KLKCHC và công vụ gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức theo quý gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động của trung tâm PVHCC được duy trì, cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tính đến ngày 10/10, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 94,19%.

UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát, giải quyết và công khai kết quả xử lý 2/2 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, đạt 100%; không có phản ánh, kiến nghị tồn đọng.

Công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc thực thi công vụ được tăng cường. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức theo quý được triển khai thường xuyên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ...

Lãnh đạo UBND xã Thất Khê phát biểu tiếp thu, làm rõ một số nội dung liên quan

Bên cạnh kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện KLKCHC và thực thi công vụ tại xã còn tồn tại một số hạn chế như: số lượng hồ sơ TTHC quá hạn còn nhiều; việc kiểm tra thành phần hồ sơ, theo dõi thời hạn, phối hợp giải quyết và cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ trên hệ thống của một số bộ phận chưa chặt chẽ, kịp thời...

Sau khi nghe các thành viên trong Đoàn kiểm tra chỉ ra hạn chế và đề nghị làm rõ hơn một số vấn đề, lãnh đạo UBND, Trung tâm PVHCC xã Thất Khê đã tiếp thu, giải trình, làm rõ.

Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đề nghị UBND xã Thất Khê tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của tỉnh về KLKCHC; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng hạn và cập nhật đầy đủ trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice) của tỉnh; tập trung khắc phục hồ sơ TTHC quá hạn, tăng phối hợp giữa các phòng và trung tâm PVHCC trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục.

UBND xã cần duy trì việc tự kiểm tra KLKCHC và văn hóa công vụ; nâng cao kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ của cán bộ khi tiếp xúc với Nhân dân; quan tâm đánh giá cán bộ, công chức nghiêm túc, thực chất theo kết quả, sản phẩm công việc và trách nhiệm cá nhân; tiếp tục đối chiếu hồ sơ, giải quyết chế độ, chính sách đúng đối tượng, điều kiện và thẩm quyền.

Đồng chí cũng yêu cầu xã Thất Khê tiếp thu đầy đủ ý kiến các thành viên trong Đoàn kiểm tra, từ đó, rà soát và có biện pháp khắc phục cụ thể trong thời gian sớm nhất.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Trung tâm PVHCC xã Thất Khê

Đoàn kiểm tra thực tế việc chấp hành KLKCHC tại UBND xã Thất Khê

Trong chương trình, đoàn đã kiểm tra thực tế tại một số phòng chuyên môn thuộc UBND và Trung tâm PVHCC xã Thất Khê.