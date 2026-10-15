Kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính và thực thi công vụ tại xã Hoàng Văn Thụ

Tại đây, đoàn đã kiểm tra các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, phối hợp giải quyết công việc.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Qua kiểm tra cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã Hoàng Văn Thụ đã quan tâm triển khai các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ. Từ ngày 1/1 đến ngày 30/9/2026, xã đã ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo, triển khai về kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ và các quy định liên quan; tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách.

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Tính đến nay, UBND xã chưa phát hiện trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được chú trọng, với 5.353 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó 5.141 hồ sơ giải quyết đúng hạn...

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi công vụ tại xã Hoàng Văn Thụ còn tồn tại một số hạn chế như: danh mục thủ tục hành chính được niêm yết còn chưa cập nhật kip thời; còn nhiệm vụ hoàn thành quá hạn; số liệu báo cáo về đơn đã giải quyết, đang giải quyết và quá hạn còn chưa thống nhất...

Lãnh đạo UBND xã Hoàng Văn Thụ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đoàn kiểm tra quan tâm

Sau khi nghe các thành viên trong Đoàn kiểm tra chỉ ra hạn chế và đề nghị làm rõ hơn một số vấn đề, lãnh đạo UBND, phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công xã đã tiếp thu, giải trình, làm rõ.

Lãnh đạo Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi công vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2026 phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn đề nghị xã Hoàng Văn Thụ tiếp tục quan tâm, chủ động thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi công vụ; xác định rõ biện pháp, trách nhiệm của từng cá nhân và thời hạn khắc phục những hạn chế đã được các thành viên Đoàn kiểm tra chỉ ra, bảo đảm hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, xã cần nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công, lấy chất lượng phục vụ người dân làm trọng tâm; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị theo đúng quy định; bảo đảm việc đánh giá công chức khách quan, công bằng, gắn với kết quả và sản phẩm công việc.

Đồng chí yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra tiếp tục đối chiếu hồ sơ, tài liệu, tổng hợp kết quả khách quan, chính xác, đúng quy định; hướng dẫn địa phương đối với những nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

Các thành viên đoàn kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoàng Văn Thụ

Trước đó, đoàn đã kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoàng Văn Thụ.