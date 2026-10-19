Kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính và thực thi công vụ tại xã Bình Gia

Tại đây, đoàn đã kiểm tra các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các quy định về KLKCHC; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, phối hợp giải quyết công việc; việc tinh giản biên chế, thực hiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp thôn, đánh giá công chức theo quý và xét thăng hạng viên chức theo thẩm quyền của xã.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, thành viên đoàn phát biểu tại buổi kiểm tra

Qua kiểm tra cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã Bình Gia quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện KLKCHC và thực thi công vụ; ban hành các văn bản, kế hoạch kiểm tra, gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức với nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm phải xử lý; không có trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Cùng với đó, công tác cải cách TTHC đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,87%, thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ đều đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,57%. Việc thực hiện quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử và phương châm “4 xin, 4 luôn” được chú trọng, góp phần nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức...

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thành viên đoàn phát biểu tại buổi kiểm tra

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên trong đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện KLKCHC và thực thi công vụ tại xã Bình Gia như còn hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn; có nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trên hệ thống hoàn thành quá hạn; thông tin thực hiện chính sách đối với người nghỉ việc do sắp xếp thôn chưa đầy đủ...

Lãnh đạo UBND xã Bình Gia phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan

Sau khi nghe các thành viên trong Đoàn kiểm tra chỉ ra hạn chế và đề nghị làm rõ hơn một số vấn đề, lãnh đạo UBND, phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp thu, giải trình, làm rõ.

Lãnh đạo Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn đề nghị xã Bình Gia tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được các thành viên Đoàn kiểm tra chỉ ra với kế hoạch, thời hạn cụ thể trong triển khai thực hiện KLKCHC và thực thi công vụ; đẩy mạnh việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với trách nhiệm người đứng đầu, rà soát phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc, bảo đảm rõ người chủ trì, rõ trách nhiệm phối hợp, rõ sản phẩm và rõ thời hạn.

Đồng chí cũng yêu cầu xã tập trung xử lý nhiệm vụ quá hạn và chủ động phòng ngừa chậm tiến độ; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; rà soát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, thực hiện đúng trách nhiệm, thẩm quyền, không để việc chuyển đơn hoặc phân công xử lý thay cho việc theo dõi đến kết quả cuối cùng; thực hiện chặt chẽ công tác nội vụ và chế độ, chính sách.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Gia

Đoàn kiểm tra thực tế việc chấp hành KLKCHC tại UBND xã Bình Gia

Trong chương trình, đoàn đã kiểm tra thực tế tại một số phòng chuyên môn thuộc HĐND, UBND và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Gia.