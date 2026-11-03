Kiểm tra, kiểm điểm tiến độ thực hiện Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026 tại một số địa phương

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Trạm Y tế các xã; Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu.

Theo báo cáo của các xã, hoạt động khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 27/5/2026 của UBND tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Lãnh đạo xã Cát Thành báo cáo tiến độ khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Tính đến hết ngày 1/11/2026, xã Cát Thành đã khám cho 21.814/28.818 người, đạt tỷ lệ 75,7% dân số toàn xã. Trong đó đã khám sức khoẻ cho 11.680/12.763 người thuộc đối tượng nhóm 1, đạt tỉ lệ 91,5%; đã khám cho 10.134/16.055 người thuộc đối tượng nhóm 2 và 3, đạt tỷ lệ 63,1%.

Lãnh đạo xã Hải Anh báo cáo tiến độ khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Xã Hải Anh đã khám cho 22.943/25.841 người dân, đạt tỷ lệ 88,8%. Trong đó, đối tượng nhóm 2 đã khám cho 9.264/9.264 người, đạt tỷ lệ 100%; đối tượng nhóm 3 đã khám 13.679/16.577 người, đạt tỷ lệ 82,5%.

Lãnh đạo xã Ninh Cường báo cáo tiến độ khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Xã Ninh Cường đã thực hiện khám cho 11.632/14.234 người, đạt tỷ lệ 81,72%. Trong đó nhóm 2 đã khám 6.294/6.294 người, đạt tỷ lệ 100%; nhóm 3 đã khám 5.338/7.940 người, đạt tỷ lệ 67,2%.

Lãnh đạo xã Hải Thịnh báo cáo tiến độ khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã.

Xã Hải Thịnh, số đối tượng nhóm 1 đã khám sức khoẻ đạt 100%, nhóm 2 và nhóm 3 đã được khám là 18.634/19.592 người, đạt tỷ lệ 96,4%.

Lãnh đạo xã Minh Thái báo cáo tiến độ khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Xã Minh Thái đã khám cho nhóm đối tượng 1 là 11.711 người /12.037 người, đạt tỷ lệ 97,3%; nhóm đối tượng 2 là 5.288 người/5.906 người, đạt tỷ lệ 89,5%; nhóm đối tượng 3 là 5.872 người /7.664 người, đạt tỷ lệ 76,6%.

Qua báo cáo của các xã cho thấy: Số lượng người chưa tham gia khám còn lớn, đòi hỏi phải tiếp tục tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động và tổ chức khám bổ sung để hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch; nhân lực tổ chức khám tập trung, khám lưu động, khám tại hộ gia đình và thực hiện cập nhật, quản lý dữ liệu sau khám còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện; công tác rà soát, quản lý đối tượng và xác định tình trạng tham gia khám sức khỏe còn gặp khó khăn do danh sách đối tượng thường xuyên biến động.

Một số người dân đi làm xa, vắng mặt tại địa phương, chuyển nơi cư trú hoặc đã khám tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhưng chưa được cập nhật, đối soát đầy đủ; việc xác minh, bổ sung thông tin và tổng hợp kết quả giữa các đơn vị có thời điểm chưa kịp thời, ảnh hưởng đến việc xác định chính xác số người đã khám, chưa khám; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và vật tư y tế phục vụ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc tại tuyến y tế cơ sở còn hạn chế, gây khó khăn khi triển khai trên địa bàn rộng, với số lượng người cần khám lớn; việc cập nhật và liên thông dữ liệu khám sức khỏe lên hệ thống dữ liệu sức khỏe điện tử còn phát sinh các lỗi kỹ thuật, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ sau khám…

Hội nghị đã nghe lãnh đạo các địa phương, đơn vị y tế đề cập những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đề xuất các giải pháp để hoàn thành tiến độ khám sức khoẻ theo đúng kế hoạch.

Đại diện các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề các địa phương đang gặp khó khăn, vướng mắc cần quan tâm hỗ trợ, giải quyết.

Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các xã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, đơn vị và các lực lượng tại cơ sở; phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, tập trung chỉ đạo hoàn thành khám sức khỏe đối với người thuộc nhóm 3 chưa được khám, phấn đấu trong tháng 11/2026 hoàn thành 100% chỉ tiêu theo kế hoạch.

Các xã cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để cập nhật kịp thời, chính xác danh sách đối tượng khám. Việc khám sức khoẻ có 12 danh mục, địa phương cần quyết định khám những danh mục nào để tổ chức khám cho hiệu quả.

Đồng thời quan tâm đẩy nhanh tiến độ cập nhật, hoàn thiện dữ liệu và tạo lập Sổ sức khỏe điện tử cho người dân qua việc khám sàng lọc, khám chữa bệnh BHYT; tập trung tuyên truyền, vận động trực tiếp các trường hợp thuộc nhóm 3 chưa được khám, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm khám để người dân chủ động sắp xếp tham gia; tăng cường phối hợp với các cơ sở y tế tuyến trên để được hỗ trợ về chuyên môn, nhân lực và trang thiết bị khi cần thiết, bảo đảm tiến độ và chất lượng khám sức khỏe cho người dân…