Kiểm tra, kiểm điểm tiến độ thực hiện Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế; Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Trạm Y tế các xã; Bệnh viện đa khoa Xuân Trường; Bệnh viện đa khoa Giao Thuỷ.

Theo báo cáo của các xã, hoạt động khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 27/5/2026 của UBND tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Lãnh đạo xã Xuân Trường báo cáo sơ bộ tiến độ khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã.

Đến thời điểm ngày 3/11, xã Xuân Trường đã khám cho 47.425/49.529 người, đạt tỷ lệ 95,75%. Trong đó, nhóm 1 đã khám cho 14.173 người, đạt tỷ lệ 91,33%; nhóm 2 đã khám cho 13.608 người, đạt tỷ lệ 100%; nhóm 3 đã khám cho 19.644 người, đạt tỷ lệ 96,28%.

Lãnh đạo xã Xuân Giang báo cáo sơ bộ tiến độ khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Xã Xuân Giang đã khám cho nhóm đối tượng 1 là cán bộ, công chức, viên chức và học sinh đạt tỷ lệ 100%, người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động đạt 69%; khám cho nhóm đối tượng 2 là 8.520 người, đạt tỷ lệ 100%; khám cho nhóm đối tượng 3 là 9.764 người, đạt tỷ lệ 65,3%.

Lãnh đạo xã Giao Thủy báo cáo sơ bộ tiến độ khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Xã Giao Thuỷ đã khám cho 3.914 người, đạt tỷ lệ 86,85%. Trong đó, đã khám cho 14.514 người thuộc nhóm 1, đạt tỷ lệ 99,46%; nhóm 2 đã khám cho 10.915 người, đạt tỷ lệ 100%; nhóm 3 đã khám cho 8.485 người, đạt tỷ lệ 62,7%.

Lãnh đạo xã Giao Hòa báo cáo sơ bộ tiến độ khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Xã Giao Hoà đã thực hiện khám cho 28.707 người, đạt tỷ lệ 73,34%. Trong đó đã thực hiện khám cho nhóm 1 là 9.507 người, đạt tỷ lệ 99,33%; khám cho nhóm 2 là 8.950 người, đạt tỷ lệ 90,6%; nhóm 3 đã khám cho 10.250 người, đạt tỷ lệ 52,05%.

Qua báo cáo của các xã cho thấy, bên cạnh kết quả đạt được, công tác khám sức khoẻ toàn dân tại các địa phương còn gặp khó khăn: Việc huy động người dân, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính đạt tỷ lệ chưa cao; số lượng dân đi làm ăn xa lớn, thường xuyên không có mặt tại địa phương; một số doanh nghiệp đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động trước thời điểm Kế hoạch số 185/KH-UBND được ban hành nên chưa cập nhật dữ liệu khám sức khoẻ lên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế; thiếu nhân lực, trang thiết bị phục vụ khám sức khoẻ tại các trạm y tế ảnh hưởng đến chất lượng khám...

Tại hội nghị, các xã đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Y tế quan tâm hỗ trợ đầu tư, bổ sung trang thiết bị, đảm bảo điều kiện tổ chức khám, cập nhật, liên thông dữ liệu; bố trí kinh phí để tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc; có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ y tế cơ sở để chủ động đáp ứng đầy đủ các điều kiện khám sức khoẻ cho người dân…

Lãnh đạo Sở Nội Vụ phát biểu tại hội nghị.

Đại diện các sở, ngành của tỉnh dự hội nghị đã trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề các địa phương đang gặp khó khăn, vướng mắc cần quan tâm hỗ trợ, giải quyết.

Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Qua nghe báo cáo, tỷ lệ khám của 4 xã so với tỷ lệ chung của tỉnh còn thấp, dưới mức bình quân chung của tỉnh. Thời gian hoàn thành theo tiến độ chung của tỉnh không còn nhiều, đòi hỏi các xã cần quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khoẻ toàn dân, rà soát từng hộ, từng đối tượng, để người dân hiểu được ý nghĩa của công tác khám sức khoẻ, khám sàng lọc.

Quan tâm công tác rà soát đối tượng là người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; việc tạo lập sổ sức khoẻ điện tử, chuyển dữ liệu, tổng hợp dữ liệu cần quan tâm lưu trữ, thực hiện khoa học, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cập nhật thông tin về sức khoẻ trên ứng dụng VneID; tạo mọi điều kiện để các lực lượng tham gia hoạt động khám sức khoẻ toàn dân hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ.