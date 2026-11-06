Kiểm tra, kiểm điểm tiến độ thực hiện Kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị.

* Chiều 6/11, tại UBND xã Vĩnh Trụ, UBND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm tra, kiểm điểm tiến độ thực hiện Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026 tại 4 xã: Vĩnh Trụ, Nam Lý, Nhân Hà và Bình Sơn. Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị.

Cùng dự lãnh đạo các Sở: Y tế, Tài chính, Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Trạm Y tế 4 xã.

Theo báo cáo của các xã, hoạt động khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 27/5/2026 của UBND tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Đến thời điểm sáng 6/11/2026, xã Bình Sơn đã hoàn thành khám cho 20.450 người, đạt tỷ lệ 100% ở cả 3 nhóm đối tượng theo kế hoạch.

Tại xã Vĩnh Trụ, tổng số người thuộc diện cần khám là 29.802 người, tỷ lệ hoàn thành ở nhóm 1 và nhóm 2 đạt 100%, nhóm 3 đạt 89,11%.

Tại xã Nam Lý, tổng số người thuộc diện cần khám là 34.005 người. Đến nay, nhóm đối tượng 1 và nhóm 2 đã hoàn thành 100%; nhóm 3 đạt 83,32%.

Đối với xã Nhân Hà, địa phương đã hoàn thành khám 100% cho nhóm đối tượng 1. Đối tượng nhóm 2 đạt 82% và nhóm 3 đạt 26%. Đây là địa phương cần tiếp tục tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ tổ chức khám, bảo đảm hoàn thành kế hoạch.

Lãnh đạo xã Nhân Hà phát biểu tại hội nghị.

Qua báo cáo của các xã cho thấy, bên cạnh kết quả đạt được, công tác khám sức khoẻ toàn dân tại các địa phương còn gặp khó khăn. Trong đó, việc rà soát, quản lý đối tượng còn gặp khó khăn do người dân biến động nơi cư trú, đi làm ăn xa hoặc đã khám tại các cơ sở y tế khác nhưng chưa được cập nhật, đối soát đầy đủ. Một số doanh nghiệp đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động trước thời điểm Kế hoạch số 185/KH-UBND được ban hành nên chưa cập nhật dữ liệu khám sức khoẻ lên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế...

Tại hội nghị, các xã đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Y tế quan tâm hỗ trợ đầu tư, bổ sung trang thiết bị, đảm bảo điều kiện tổ chức khám, cập nhật, liên thông dữ liệu; bố trí kinh phí để tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc; có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ y tế cơ sở để chủ động đáp ứng đầy đủ các điều kiện khám sức khoẻ cho người dân…

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại diện các sở, ngành của tỉnh dự hội nghị đã trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề các địa phương đang gặp khó khăn, vướng mắc cần quan tâm hỗ trợ, giải quyết.

Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Qua nghe báo cáo, tỷ lệ khám của 3/4 xã so với tỷ lệ chung của tỉnh khá cao, chỉ còn xã Nhân Hà số đối tượng 3 đạt thấp, dưới mức bình quân chung của tỉnh. Thời gian hoàn thành theo tiến độ chung của tỉnh không còn nhiều, đòi hỏi các xã cần quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khoẻ toàn dân, rà soát từng hộ, từng đối tượng, để người dân hiểu được ý nghĩa của công tác khám sức khoẻ, khám sàng lọc.

Đặc biệt, các địa phương cần rà soát, lập danh sách người lao động tại các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc địa bàn quản lý để phối hợp tổ chức khám sức khỏe, bảo đảm không bỏ sót đối tượng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm khám đến các đối tượng; chủ động phối hợp với các cơ sở y tế tuyến trên hỗ trợ nhân lực, chuyên môn, trang thiết bị khi cần thiết.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ khám, cần chú trọng cập nhật, hoàn thiện dữ liệu và tạo lập Sổ sức khỏe điện tử cho người dân, phấn đấu đến ngày 30/11/2026 hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm chất lượng và hiệu quả thực hiện.