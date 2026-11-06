Kiểm tra, kiểm điểm tiến độ thực hiện Kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Trạm Y tế xã Yên Từ, Chất Bình, Khánh Nhạc và phường Yên Sơn.

Theo báo cáo của các địa phương, hoạt động khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 27/5/2026 của UBND tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Lãnh đạo xã Yên Từ báo cáo sơ bộ tiến độ khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã.

Trong đó, xã Yên Từ và xã Chất Bình đã hoàn thành 100% kế hoạch khám sức khỏe cho các nhóm đối tượng thuộc trách nhiệm triển khai của địa phương.

Xã Khánh Nhạc đã hoàn thành khám cho nhóm 2, nhóm 3; nhóm 1 đạt 57,6%, trong đó học sinh và cán bộ, công chức, viên chức đã hoàn thành 100%. Địa phương phấn đấu hoàn thành khám cho người lao động tại các doanh nghiệp trước ngày 30/11/2026.

Tại phường Yên Sơn, đã có 13.969/19.979 người được khám, đạt 69,9%; trong đó nhóm 2 và nhóm 3 đạt 88,2%.

Tại hội nghị, các địa phương đã nêu một số khó khăn trong quá trình triển khai như: người dân đi làm ăn xa, nhân lực và trang thiết bị y tế còn thiếu, kinh phí chưa đáp ứng yêu cầu; việc rà soát đối tượng và cập nhật dữ liệu khám sức khỏe lên hệ thống còn gặp vướng mắc do lỗi kỹ thuật.

Các địa phương đề nghị tỉnh và ngành Y tế quan tâm hỗ trợ kinh phí, nhân lực, thuốc, vật tư và trang thiết bị; tăng cường hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp hệ thống nhập liệu, khắc phục lỗi xác thực và ký số. Đồng thời, đề nghị sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về chuyên môn, cơ chế tài chính và việc cấp thuốc cho các trường hợp chưa có thẻ bảo hiểm y tế hoặc căn cước công dân.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Đại diện các sở, ngành của tỉnh dự hội nghị đã trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề các địa phương đang gặp khó khăn, vướng mắc cần quan tâm hỗ trợ, giải quyết.

Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Qua nghe báo cáo, tỷ lệ khám của 3 xã đã hoàn thành với tỷ lệ cao, phường Yên Sơn khẩn trương hoàn thiện việc khám cho các nhóm đối tượng theo đúng quy định.

Trong 2 tháng cuối năm, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân tham gia khám sức khoẻ toàn dân; phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiếp tục rà soát, xác định đối tượng khám, đặc biệt là rà soát đối tượng là người lao động làm việc tại các doanh nghiệp không thuộc khu công nghiệp và cụm công nghiệp thuộc địa bàn quản lý. Việc khám sức khoẻ có 12 danh mục, địa phương chủ động lựa chọn nội dung khám để tổ chức khám hiệu quả.

Đối với việc tạo lập sổ sức khoẻ điện tử, chuyển dữ liệu, tổng hợp dữ liệu cần quan tâm, thực hiện khoa học, có hệ thống, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.