Kiểm tra, khảo sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Quân khu 1

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng nêu rõ, đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất kết quả quán triệt, triển khai Thông tư số 42/2016/TT-BQP gắn với công tác quản lý kỷ luật và thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (Đề án 1371), trong đó chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phối hợp, hiệp đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đây cũng là dịp để Hội đồng trực tiếp lắng nghe kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, nhất là những khó khăn, bất cập về cơ chế phối hợp, nhân lực, vật lực, điều kiện đảm bảo và chính sách. Kết quả kiểm tra, khảo sát là cơ sở để hội đồng phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành thông tư thay thế Thông tư số 42/2016/TT-BQP.

Các thành viên đoàn công tác nghiên cứu báo cáo, kiểm tra trực tiếp hồ sơ, tài liệu và nắm tình hình thực tế. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức, ý thức pháp luật; việc đảm bảo, sử dụng, huy động nguồn lực; tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; việc gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với huấn luyện, giáo dục và đào tạo, quản lý kỷ luật, đảm bảo an toàn.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng ghi nhận, biểu dương kết quả đơn vị đạt được. Năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tích cực, gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Cán bộ, chiến sĩ cơ bản chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc thực hiện Đề án 1371 cơ bản đúng hướng dẫn, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 phát biểu tại buổi kiểm tra.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng đề nghị cấp ủy, người chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định đây là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Công tác này phải được đầu tư về con người, thời gian, cơ sở vật chất và tiến hành thường xuyên, liên tục đối với mọi đối tượng.

Đoàn công tác làm việc tại buổi kiểm tra.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể trong đơn vị và địa phương; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành kỷ luật; tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng kịp thời, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, đổi mới hình thức, phương pháp, tăng giao tiếp giữa người phổ biến với người thụ hưởng; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Nội dung tuyên truyền phải đúng kế hoạch, phù hợp đặc thù đơn vị, đối tượng, nhiệm vụ và địa bàn; không xem nhẹ những bộ phận nhỏ, lẻ; đề nghị đơn vị tiếp tục khẳng định và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực.