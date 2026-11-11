Ngày 11/11, Văn phòng Quản lý đường bộ I.2 (Khu Quản lý đường bộ I, Cục Đường bộ Việt Nam) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường, rà soát tình trạng hư hỏng mặt đường và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km123+080 - Km244+155.

Lực lượng chức năng kiểm tra, khắc phục hư hỏng mặt đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Hoạt động kiểm tra được thực hiện trên cơ sở văn bản số 7029/CSGT-P6(Đ1) ngày 21/10/2026 của Cục Cảnh sát giao thông về việc thông báo, đề nghị khắc phục tình trạng mặt đường hư hỏng và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên tuyến; cùng văn bản số 7268/CĐBVN-QLBT ngày 27/10/2026 của Cục Đường bộ Việt Nam.

Theo giấy mời số 35/GM-VPQLĐBI.2 ngày 9/11/2026, các đơn vị được mời tham gia kiểm tra gồm Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (P06/C08), Văn phòng hiện trường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (VEC OMC), đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Công ty Vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M) và Công ty CP Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS).

Nội dung kiểm tra tập trung vào tình trạng mặt đường hư hỏng, hằn lún vệt bánh xe và việc hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông tại nhiều vị trí trên đoạn tuyến Km123+080 - Km244+155.

Cụ thể, các vị trí được đưa vào diện kiểm tra gồm: Km151+650 - Km151+850; Km162+800 - Km163+000; Km197+550 - Km198+130; Km201+900; Km208+400; Km230+050 và Km234+300 - Km235.

Các đơn vị sẽ kiểm tra thực tế hiện trường, rà soát hồ sơ, số liệu liên quan để xác định tình trạng hư hỏng, đồng thời phối hợp đề xuất phương án xử lý, khắc phục nhằm bảo đảm điều kiện khai thác và an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến.

Việc kiểm tra, khắc phục các tồn tại trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm chất lượng công trình, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trên tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, kết nối Hà Nội với các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.