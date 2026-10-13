Kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tại Trường Sĩ quan Không quân

Ngày 13-10, đoàn kiểm tra do Đại tá Lê Chung Nam - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2026 tại Trường Sĩ quan Không quân.

Đoàn đã kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách và thực tế tại các cơ quan, đơn vị theo 4 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Nội dung tập trung vào công tác giáo dục chính trị, xây dựng tổ chức đảng; tổ chức lực lượng, huấn luyện, đào tạo, duy trì sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Năm 2026, Trường Sĩ quan Không quân triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo phi công quân sự và các chuyên ngành được giao; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, chú trọng quản lý huấn luyện bay và bảo đảm an toàn. Nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào giảng dạy, huấn luyện; thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và chăm lo đời sống bộ đội.

Bên cạnh đó, nhà trường chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tích cực tham gia công tác dân vận, xây dựng địa bàn an toàn, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Qua kiểm tra, Đại tá Lê Chung Nam ghi nhận, đánh giá cao kết quả nhà trường đạt được, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, duy trì nền nếp chính quy và phối hợp với địa phương. Đại tá Lê Chung Nam yêu cầu nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ kỷ luật và bảo đảm an toàn bay; kịp thời khắc phục những hạn chế được chỉ ra, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, tăng cường phối hợp với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác dân vận, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.