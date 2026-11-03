Kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào 'Bình dân học vụ số' tại Sư đoàn 309

Tham gia đoàn có đại biểu Cục Chính trị Quân khu 7 và các cơ quan chức năng thuộc Bộ tư lệnh 86, Cục Tuyên huấn.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 309 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục được tiến hành bằng nhiều hình thức, giúp bộ đội nâng cao nhận thức, hình thành thói quen học tập, tiếp cận và sử dụng công nghệ số.

Kiểm tra kiến thức "Bình dân học vụ số" đối với hạ sĩ quan.

Năm 2026, 100% quân nhân tham gia học tập, kiểm tra trên nền tảng “Bình dân học vụ số” đạt yêu cầu trở lên. Cán bộ, chiến sĩ từng bước nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ số vào công tác chuyên môn và hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Tống Văn Thanh yêu cầu Sư đoàn 309 nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn công tác; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong triển khai sâu rộng, hiệu quả Phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đoàn công tác kết luận kiểm tra tại hội trường.

Đồng chí nhấn mạnh, Sư đoàn cần thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ; khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, ứng dụng công nghệ số trong học tập, công tác phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Việc triển khai phong trào phải gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ bí mật quân sự.