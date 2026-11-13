Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Trương Minh Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy, phòng, ban chuyên môn.

Năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng. Trong đó, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được triển khai chặt chẽ. Các đơn vị tổ chức 496 lần tuần tra đơn phương với 3.012 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; 13 lần tuần tra song phương với 774 lượt người hai bên tham gia. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả, xác lập và đấu tranh thành công 5 chuyên án, bắt giữ, khởi tố điều tra 34 vụ với 41 đối tượng; vận động nhân dân giao nộp 457 khẩu súng các loại.

Đại tá Trương Minh Đức - Chỉ hủy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh thông qua kết quả công tác biên phòng năm 2026.

Cùng với đó, BĐBP tỉnh đã duy trì hiệu quả hoạt động đối ngoại biên phòng, hiện có 16 cặp đồn - trạm biên phòng và 7 cặp bản - bản kết nghĩa hai bên biên giới. Đơn vị duy trì chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, hỗ trợ 48 cháu và nhận nuôi 26 cháu trong năm 2026; triển khai mô hình giúp dân trồng sâm với tổng nguồn lực huy động khoảng 6,5 tỷ đồng, xuống giống thực nghiệm 55.000 cây. Đặc biệt, mô hình “BĐBP đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” đã trao tặng 1.616 điện thoại thông minh và sim 4G cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 3 tỷ đồng.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP kết luận tại buổi kiểm tra.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đánh giá cao công tác phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng Biên phòng với Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương được triển khai chặt chẽ, hiệu quả; các hoạt động kiểm tra, nắm tình hình, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo được tổ chức nghiêm túc, chu đáo.

Đồng chí nhấn mạnh, Lai Châu là địa bàn có địa hình, thời tiết khắc nghiệt, đường biên giới dài, điều kiện kinh tế - xã hội và đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ công tác biên phòng rất nặng nề. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Đặc biệt, đồng chí đánh giá cao hiệu quả các mô hình, chương trình dân vận của BĐBP tỉnh, trong đó có nhiều cách làm sáng tạo được Bộ Tư lệnh lựa chọn để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Đây là những kết quả thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của người lính biên phòng trong đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.