Kiểm tra kết quả thực hiện chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Cam Ranh

Chiều 29-10, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương do đồng chí Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình kết quả thực hiện Chương trình phối hợp số 07 giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Cao Xuân Thạo phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, đoàn nghe báo cáo về công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực, với hơn 500 tờ rơi được phát, 12 bài viết được đăng tải trên Fanpage của Công an phường và 7 lượt tuyên truyền lưu động về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Địa phương cũng vận động 300 hộ gia đình ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống tội phạm và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trong công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, Công an phường đang quản lý 73 trường hợp thuộc các diện thi hành án, tái hòa nhập cộng đồng và liên quan đến ma túy. Các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp quản lý, giáo dục 9 người hưởng án treo, 3 trường hợp bị cấm đi khỏi nơi cư trú và hỗ trợ 12 người tái hòa nhập cộng đồng. Đáng chú ý, địa phương đã phối hợp hỗ trợ vay vốn tổng cộng 200 triệu đồng cho 2 trường hợp, giúp người sau cai nghiện phát triển mô hình nuôi tôm và người chấp hành xong án phạt tù mở tiệm sửa xe, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo phường Cam Ranh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục gắn với xây dựng đô thị văn minh và phát huy sức mạnh cộng đồng. Hiện nay, 100% tổ dân phố trên địa bàn đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Phường duy trì 4 mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời đề xuất khen thưởng 16 tập thể và 19 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của phường Cam Ranh trong triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 07; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, nhân rộng những mô hình thiết thực, huy động sức mạnh của Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.