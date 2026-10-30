Kiểm tra kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Khánh Hòa

Sáng 30-10, tại Công an tỉnh Khánh Hòa, Đoàn kiểm tra số 2 thuộc Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Trung ương tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình phối hợp số 07 giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” tại Khánh Hòa.

Dự và chủ trì buổi kiểm tra có các đồng chí: Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương; Đại tá Trần Quý Trường - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an); Đại tá Lê Quang Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Cùng tham dự buổi kiểm tra còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Cao Xuân Thạo phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình phối hợp; vai trò của lực lượng công an, MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Từ cuối năm 2023 đến nay, các đơn vị đã phối hợp tổ chức gần 160 buổi tuyên truyền, thu hút gần 20.000 lượt người tham gia; tiếp nhận, cung cấp cho lực lượng chức năng 964 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh, trật tự; vận động Nhân dân giao nộp 274 vũ khí, 791 vật liệu nổ và 158 công cụ hỗ trợ các loại. Các đơn vị cũng đã phát 100.000 tờ rơi tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cùng với đó, toàn tỉnh đang quản lý, giáo dục hơn 210 đối tượng thuộc diện cần theo dõi, giúp đỡ tại cộng đồng; tổ chức cảm hóa, giáo dục 350 thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật; hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho 125 người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả tỉnh Khánh Hòa đạt được, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp. Trong đó, cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an và vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên trong vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần xây dựng địa phương ngày càng ổn định, an toàn và phát triển.