Kiểm tra huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tăng thiết giáp Trung đoàn Bộ binh cơ giới 102

Đoàn công tác kiểm tra khả năng chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức lực lượng, bố trí cán bộ, thành viên kíp xe; tình trạng kỹ thuật, mức độ đồng bộ của vũ khí, trang bị; kết quả huấn luyện chuyên ngành, trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ; đăng ký hệ thống sổ sách, giáo án, bài giảng, thống kê huấn luyện; công tác quản lý thao trường, bãi tập và phòng huấn luyện chuyên ngành.

Đại tá Hồ Viết Trương phổ biến nội dung kiểm tra tại Trung đoàn Bộ binh cơ giới 102, Sư đoàn Bộ binh cơ giới 308.

Đoàn công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật, mức độ đồng bộ của vũ khí, trang bị tăng thiết giáp.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Hồ Viết Trương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn Bộ binh cơ giới 102 trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên được duy trì nghiêm túc; nền nếp chính quy, quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và huấn luyện chuyên ngành tăng thiết giáp được chú trọng.

Đại tá Hồ Viết Trương đề nghị Trung đoàn Bộ binh cơ giới 102 tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch theo quy định; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật của bộ đội.

Cùng với đó, đơn vị cần tăng cường kiểm tra, đánh giá chính xác tình trạng kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ trang bị; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, kịp thời khắc phục những hạn chế được chỉ ra. Qua đó, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.