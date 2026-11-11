Kiểm tra huấn luyện Đặc công phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2026

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 (Triển lãm), đã kiểm tra công tác huấn luyện lực lượng Đặc công phục vụ lễ khai mạc và chủ trì Hội nghị Ban tổ chức Triển lãm.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ Đặc công hợp luyện

Tại buổi kiểm tra, lực lượng Đặc công tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 gồm 2.345 người, trong đó: trống trận 195 người; cờ trận 500 người; võ đồng diễn, tạo khối, xếp chữ 1.200 người; võ chiến đấu Đặc công 300 người. Lực lượng đã hợp luyện các tiết mục biểu diễn tại lễ khai mạc theo kịch bản và đúng khung thời gian quy định của chương trình chào mừng.

Lực lượng Đặc công biểu diễn các tiết mục trống trận (xuất quân, xung trận, khải hoàn).

Mở màn chương trình khai mạc, lực lượng Đặc công biểu diễn các tiết mục trống trận (xuất quân, xung trận, khải hoàn); cờ trận (tứ linh cờ, di chuyển đội hình); võ đồng diễn, xếp chữ.

Điểm nhấn là phần biểu diễn võ chiến đấu Đặc công trong chương trình chào mừng tại lễ khai mạc ngày 10/12. Sau màn khởi động, lực lượng biểu diễn quyền tay không (quyền chiến Đặc công, bát trảo quyền), quyền binh khí (song đoản côn, côn nhị khúc) và võ tổng hợp.

Lực lượng Đặc công hợp luyện các tiết mục phục vụ kiểm tra.

Trong các ngày diễn ra Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 (từ ngày 10 - 13/12), Binh chủng Đặc công tổ chức các hoạt động biểu diễn, tương tác, trải nghiệm với khách tham quan và người dân. Người xem có thể đi trên cầu sóng; phi dao, phi sao, phi tiêu vào mục tiêu hình nộm; vượt chướng ngại vật tiếp sức; bịt mắt tháo lắp súng K54, AK; bắn súng AK, K54 bằng thiết bị bắn tập TBS19.

Lực lượng biểu diễn quyền tay không, quyền binh khí và võ tổng hợp.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Đạo đánh giá cao Binh chủng Đặc công đã nghiêm túc triển khai nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng và các yếu tố bảo đảm cho huấn luyện, trình diễn.

Trong đó, công tác huấn luyện được tổ chức nền nếp, bài bản, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy. Cán bộ, chiến sĩ có quyết tâm cao, tích cực luyện tập, khắc phục khó khăn. Ban tổ chức ghi nhận, biểu dương kết quả huấn luyện cùng tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của từng cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tướng Lê Quang Đạo khẳng định, hoạt động trình diễn của Bộ đội Đặc công tại Triển lãm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vượt lên yêu cầu của một hoạt động biểu diễn thông thường. Thông qua đó, Bộ đội Đặc công thể hiện với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế sức mạnh của lực lượng tinh nhuệ nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng, kỷ luật, bản lĩnh và ý chí của mình.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Binh chủng Đặc công tiếp tục chỉ đạo sát sao; tập trung lực lượng, phương tiện, điều kiện tốt nhất cho huấn luyện, trình diễn; kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh nội dung để chương trình hoàn thiện hơn.

Đơn vị cần rà soát thao trường, bãi tập, trang thiết bị, các yếu tố bảo đảm; chăm lo đầy đủ, kịp thời hậu cần, đời sống, sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, chú trọng chế độ ăn uống, dinh dưỡng. Trong luyện tập và trình diễn, phải đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu, thực hiện đúng kịch bản đã thống nhất.

"Toàn bộ lực lượng tham gia cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, cùng toàn quân tổ chức thành công Triển lãm, gửi thông điệp hòa bình tới bạn bè quốc tế và khẳng định sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam", Thượng tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh và tin tưởng, với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo và quyết tâm cao của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, chương trình biểu diễn của Binh chủng Đặc công sẽ thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc với đại biểu, khách quốc tế và nhân dân, góp phần vào thành công chung của Triển lãm.

255 đơn vị, doanh nghiệp từ 37 quốc gia đăng ký trưng bày

Tại Hội nghị Ban tổ chức Triển lãm diễn ra cùng ngày, Ban tổ chức cho biết, tính đến ngày 9/11, đã có 255 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 37 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày; dự kiến có 17 gian hàng quốc gia. Tính đến ngày 8/11, Ban tổ chức đã nhận được thông tin tham dự của 61 đoàn đến từ 37 nước, trong đó có 8 đoàn cấp Bộ trưởng, 3 đoàn cấp Tổng Tham mưu trưởng và 10 đoàn cấp Thứ trưởng.

Đến nay, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã hoàn thành phương án bay trình diễn chào mừng bằng UAV và đang tập luyện, hợp luyện. Quân chủng Phòng không - Không quân và Viettel đã phối hợp hoàn thiện kế hoạch bay chung giữa trực thăng và UAV.

Theo kịch bản, Binh chủng Đặc công biểu diễn võ thuật cùng thời điểm trực thăng bay chào mừng tại lễ khai mạc. Bộ đội Biên phòng đang huấn luyện giai đoạn 2 với 110 cán bộ, chiến sĩ và 75 chó nghiệp vụ, phục vụ trình diễn, canh gác, tuần tra bảo vệ Triển lãm.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Đạo ghi nhận các tiểu ban, cơ quan, đơn vị đã tích cực chuẩn bị mọi mặt cho Triển lãm, kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh theo chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu. Công tác phối hợp, hiệp đồng được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch.

Thay mặt Ban tổ chức, Thượng tướng Lê Quang Đạo biểu dương Binh chủng Đặc công, Trường Sĩ quan Đặc công đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ kiểm tra, tổ chức tốt huấn luyện, hợp luyện.