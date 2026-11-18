Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong và Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương điều hành buổi làm việc.

Chiều 18/11, Đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam do đồng chí Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội làm trưởng đoàn đã làm việc với Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay, công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách và việc triển khai các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi làm việc.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Hạnh báo cáo kết quả hoạt động ủy thác vốn vay, công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách.

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 31/10/2026, dư nợ ủy thác qua Hội với Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 5.537 tỷ đồng, với trên 72.000 hộ vay. Dư nợ qua các tổ vay vốn do Hội quản lý tại Agribank đạt hơn 7.024 tỷ đồng, đứng đầu cả nước.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp với các tổ chức tài chính vi mô hỗ trợ hàng chục nghìn khách hàng, chủ yếu là phụ nữ, tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế.

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với hoạt động tín dụng, Hội chú trọng đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Năm 2026, Hội đã hỗ trợ thành lập 1 hợp tác xã, 12 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ; đào tạo nghề cho hơn 3.200 lao động nữ, giới thiệu việc làm cho 2.750 người.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương đánh giá cao những kết quả Hội LHPN Thanh Hóa đạt được; đồng thời trao đổi, làm rõ một số tồn tại trong quản lý nguồn vốn ủy thác, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Qua đó, đề nghị Hội tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp với các ngân hàng, quản lý chặt chẽ nguồn vốn, gắn hoạt động tín dụng chính sách với hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Hoạt động kiểm tra, giám sát nguồn vốn ủy thác không chỉ nhằm bảo đảm việc xét duyệt, cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả, mà quan trọng hơn là tìm ra những khó khăn, điểm nghẽn trong quá trình tiếp cận vốn của hội viên phụ nữ, nhất là thành viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và các nhóm phụ nữ yếu thế.

Thực tế hiện nay, khả năng tiếp cận vốn và chứng minh nhu cầu vay vốn của một bộ phận hội viên còn hạn chế. Vì vậy, Hội LHPN tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương để có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị Hội LHPN tỉnh xác định hiệu quả hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vốn là một chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của Hội; chuyển hóa các chính sách hỗ trợ thành những kết quả cụ thể, đo đếm được, nhất là số phụ nữ được tạo sinh kế, có việc làm, vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay. Trong đó, cần chú trọng tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, nhất là kỹ năng thẩm định nhu cầu vay vốn, quản lý nguồn vốn và kiểm soát rủi ro; đồng thời nâng cao năng lực quản trị, kiến thức sản xuất, kinh doanh cho hội viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cũng đề nghị lựa chọn một số địa phương làm điểm triển khai các mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế theo tinh thần Quyết định số 2415 của Thủ tướng Chính phủ về Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035; ưu tiên những mô hình có tính khả thi, tạo được việc làm và có đầu ra sản phẩm ổn định.

Hội Phụ nữ cần phát huy vai trò kết nối giữa ngân hàng, các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể để xây dựng những mô hình phối hợp hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận chính sách nhưng không cào bằng.

Đồng chí nhấn mạnh: Mục tiêu cuối cùng không chỉ là đưa được bao nhiêu vốn đến với hội viên, mà quan trọng hơn là nguồn vốn đó được sử dụng như thế nào, tạo ra giá trị gì và giúp được bao nhiêu phụ nữ, trẻ em, người yếu thế cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Không để việc tiếp cận vốn trở thành điểm nghẽn trong thực hiện các chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.