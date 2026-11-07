Kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên biển

Các lực lượng kiểm tra tàu cá.

Qua kiểm tra 12 phương tiện tàu cá đánh bắt xa bờ, tổ công tác ghi nhận tất cả đều bảo đảm điều kiện hoạt động, giấy tờ của người và phương tiện đầy đủ, không phát hiện vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản. Các tàu neo đậu đúng vị trí quy định, bảo đảm an toàn theo hướng dẫn của Ban Quản lý Âu thuyền Thọ Quang. Lực lượng chức năng cũng đã tuyên truyền, hướng dẫn 12 chủ tàu, 24 thuyền trưởng và 140 lượt thuyền viên, người lao động chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản; chú trọng bảo quản phương tiện khi neo đậu, thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và trang bị đầy đủ thiết bị chữa cháy trên tàu.