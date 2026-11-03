Kiểm tra hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh

Tại các nơi đến kiểm tra, đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm của các đơn vị từ ngày 1/1/2026 đến thời điểm kiểm tra.

Đoàn kiểm tra liên ngành đối chiếu hồ sơ pháp lý và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất bản phẩm tại Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Lạng Sơn

Qua kiểm tra thực tế và xem xét hồ sơ pháp lý, đoàn ghi nhận cả 2 đơn vị đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật: có đầy đủ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận đăng ký hoạt động in; các sản phẩm kinh doanh có nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp, đầy đủ hợp đồng, hóa đơn, chứng từ và thực hiện niêm yết giá công khai.

Đoàn tiến hành kiểm tra tem chống hàng giả trên xuất bản phẩm tại Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Lạng Sơn

Các đầu sách giáo khoa, sách tham khảo đang lưu hành đều được dán tem chống hàng giả theo quy định; không phát hiện xuất bản phẩm vi phạm hay thuộc diện phải thu hồi, cấm lưu hành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đơn vị cũng nêu một số khó khăn, hạn chế như hoạt động phát hành mang tính mùa vụ, phụ thuộc nhiều vào tiến độ cung ứng của các nhà xuất bản và nhu cầu đăng ký từ các cơ sở giáo dục.

Đoàn kiểm tra tại cơ sở kinh doanh Công ty TNHH MTV Giáo dục và Công nghệ Smartech

Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp cũng kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục hướng dẫn, cập nhật thống nhất các quy định, chế độ báo cáo, đồng thời kịp thời thông tin về những điều chỉnh cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động phát hành sách giáo khoa.

Các thành viên Đoàn kiểm tra đối chiếu hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm tại Công ty TNHH MTV Giáo dục và Công nghệ Smartech

Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, chuẩn bị hồ sơ tài liệu của các đơn vị; đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, đợt kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục kéo dài từ nay đến ngày 9/11 đối với các cơ sở in ấn, phát hành xuất bản phẩm khác trên địa bàn tỉnh.