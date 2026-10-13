Kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường tại sân bay Long Thành

Ngày 13-10, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan hoàn thành các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành theo kế hoạch.

Tàu bay Beechcraft B300/B350 thực hiện các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại Cảng HKQT Long Thành. Ảnh: VATM

Hoạt động do Trung tâm Bay kiểm tra hiệu chuẩn, thuộc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay, thực hiện bằng tàu bay Beechcraft B300/B350, số hiệu liên lạc CBA35.

Cụ thể, ngày 12-10, tổ bay tiến hành kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống hạ cánh bằng thiết bị ILS/DME 23L, hệ thống đèn chỉ thị góc tiếp cận chính xác PAPI 23L, hệ thống đèn tiếp cận ALS 23L và hệ thống dẫn đường vô tuyến DVOR/DME Long Thành.

Ngày 13-10, hoạt động kiểm tra tiếp tục được triển khai đối với hệ thống ILS/DME 05R, PAPI 05R và hệ thống đèn tiếp cận ALS 05R–23L.

Kíp trực kiểm soát không lưu tập trung điều hành, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho các chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại Cảng HKQT Long Thành﻿

Trong đó, hệ thống DVOR/DME cung cấp thông tin về phương vị và cự ly, giúp tàu bay xác định vị trí tương đối so với đài dẫn đường. Các hệ thống ILS/DME, PAPI và đèn tiếp cận hỗ trợ tổ lái xác định hướng tiếp cận, độ cao và thực hiện quá trình hạ cánh an toàn.

Theo VATM, trong suốt quá trình bay kiểm tra, các lực lượng điều hành bay, kỹ thuật, khí tượng và quản lý hạ tầng duy trì phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, theo dõi trạng thái hoạt động của các hệ thống và hỗ trợ tổ bay thực hiện nhiệm vụ. Các bài bay trong hai ngày được hoàn thành theo kế hoạch, không phát sinh tình huống bất thường.

Hoạt động bay kiểm tra, hiệu chuẩn nhằm đánh giá độ chính xác và khả năng hoạt động của các hệ thống dẫn đường, đèn tín hiệu hàng không trong điều kiện thực tế. Kết quả kiểm tra là cơ sở để các đơn vị chuyên môn tiếp tục đánh giá, hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Đây là một trong những bước chuẩn bị quan trọng của Cảng HKQT Long Thành trước mục tiêu đưa sân bay vào khai thác thương mại trong tháng 12-2026.