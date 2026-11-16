Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ quá tải

Tại xã Chi Lăng (Lạng Sơn) vừa xảy ra sạt lở núi, đá từ sườn núi đã lăn xuống đường vào nhà dân với khối lượng lớn. Sự việc gây sập tường, hư hỏng tài sản nhiều hộ dân. Sáng 16/11 lãnh đạo xã Chi Lăng cho biết, sự việc đang được địa phương khắc phục.