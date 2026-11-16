Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ quá tải
Sáng nay, tại xã Vĩnh Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông cùng Tổ đại biểu số 29, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, tại xã Vĩnh Thanh, kết hợp trực tuyến, kết nối với điểm cầu 4 xã: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh và xã Thiên Lộc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kiem-tra-giam-sat-xu-ly-nghiem-tinh-trang-xe-qua-kho-qua-tai-246261116112906314.htm