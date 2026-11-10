Kiểm tra, giám sát thực chất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Ðảng

Đồng chí Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Ảnh: Hoàng Sa

Từ những việc cụ thể ở cơ sở

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng ủy xã Nam Dong tập trung kiện toàn, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và các tổ chức đảng trực thuộc. Ông Đậu Đình Thái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Dong cho biết, địa phương chú trọng nắm tình hình, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót ngay từ cơ sở. 9 tháng năm 2026, các chi bộ trực thuộc đã kiểm tra 34 đảng viên, giám sát chuyên đề 37 đảng viên. Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với 1 đảng viên... Địa phương cũng hoàn thành xác minh tài sản, thu nhập đối với 6 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý.

9 tháng năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nam Gia Nghĩa thực hiện 2 cuộc kiểm tra đối với 2 tổ chức đảng, 2 đảng viên và 4 cuộc giám sát chuyên đề; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện 3 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát chuyên đề. Công tác giám sát thường xuyên được triển khai đối với 100% tổ chức đảng trực thuộc, tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, phường thực hiện xác minh tài sản, thu nhập đối với 9 cá nhân theo quy định. Trong kỳ, không có tổ chức đảng, đảng viên bị thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Nam Gia Nghĩa bốc thăm người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2026

Từ thực tiễn của xã Nam Dong và phường Nam Gia Nghĩa cho thấy, hiệu quả kiểm tra, giám sát không chỉ nằm ở số cuộc được triển khai mà còn ở những vấn đề cụ thể được phát hiện, chấn chỉnh và yêu cầu khắc phục. Từ quản lý đảng phí, kê khai tài sản đến chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, mỗi nội dung đều hướng đến nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên.

Cụ thể hóa yêu cầu đổi mới từ thực tiễn

Trong 9 tháng năm 2026, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 666 tổ chức đảng và 8.221 đảng viên; giám sát chuyên đề 398 tổ chức đảng và 2.386 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 308 tổ chức đảng; xác minh tài sản, thu nhập đối với 834 đảng viên. Nội dung giám sát tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực dễ phát sinh hạn chế, sai phạm như thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát gắn chặt hơn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW và Quy định số 21-QĐ/TW để cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung mới, thống nhất nhận thức và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát nhiệm vụ chính trị, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Cùng với phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm, việc phòng ngừa, nhận diện những vấn đề có nguy cơ phát sinh sai phạm; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin để kịp thời nắm tình hình từ cơ sở cũng cần được chú trọng.

Những kết quả và yêu cầu trên cho thấy nỗ lực của tỉnh trong đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời là cơ sở để tỉnh tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 7/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Nghị quyết đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ phát hiện, xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo; tăng cường giám sát thường xuyên, nhận diện nguy cơ sai phạm từ sớm, từ xa và theo dõi việc khắc phục sau kiểm tra, giám sát.

Để đáp ứng yêu cầu này, các cấp ủy, tổ chức đảng từng bước khắc phục tư duy chạy theo số lượng cuộc kiểm tra, giám sát. Mỗi cuộc kiểm tra phải làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân và hướng khắc phục; mỗi hoạt động giám sát phải giúp nhận diện nguy cơ, kịp thời chấn chỉnh hạn chế. Lấy chất lượng, hiệu quả làm thước đo để công tác kiểm tra, giám sát thực sự trở thành công cụ kiểm soát quyền lực, phòng ngừa sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.