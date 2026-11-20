Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của NHCSXH Việt Nam; lãnh đạo NHCSXH tỉnh và các phòng, điểm giao dịch trong toàn tỉnh.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai các chương trình tín dụng CSXH; tình hình tăng trưởng, chất lượng tín dụng và hoạt động ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội…

Theo báo cáo của Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH tỉnh Ninh Bình: Cùng với việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình (cũ). Hiện, mạng lưới hoạt động của Chi nhánh gồm Hội sở tỉnh, 21 phòng giao dịch trực thuộc và 279 điểm giao dịch tại 129 xã, phường.

Ngay khi đi vào hoạt động, Chi nhánh đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy, bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn diễn ra liên tục, không bị gián đoạn. Hệ thống Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp cũng được củng cố kịp thời theo Nghị định số 06/2026/NĐ-CP ngày 10/1/2026 của Chính phủ. Toàn tỉnh hiện có 130 Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp với 527 thành viên (gồm Ban đại diện cấp tỉnh có 11 thành viên và 129 Ban đại diện cấp xã có 516 thành viên), duy trì chế độ họp định kỳ 1 quý/lần để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở.

Đại diện lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị tại buổi kiểm tra.

Theo báo cáo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, từ năm 2025 đến ngày 31/10/2026, công tác tạo lập nguồn vốn đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn của Chi nhánh đạt 15.210 tỷ 102 triệu đồng, tăng 1.248 tỷ 442 triệu đồng so với năm 2025. Trong cơ cấu nguồn vốn, nguồn vốn cân đối điều chuyển từ Trung ương đạt 11.825 tỷ 023 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 77,7%); nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 1.542 tỷ 634 triệu đồng, tăng 429 tỷ 931 triệu đồng, hoàn thành 143,3% kế hoạch giao (chiếm tỷ trọng 10,2%); nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 1.842 tỷ 445 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 12,1%).

Trong 10 tháng năm 2026, doanh số cho vay đạt 3.495 tỷ 368 triệu đồng với 46.612 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn ưu đãi; doanh số thu nợ đạt 2.250 tỷ 013 triệu đồng. Tính đến ngày 31/10/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 15.191 tỷ 663 triệu đồng, tăng 1.245 tỷ 156 triệu đồng so với năm 2025, hoàn thành 84,41% kế hoạch, với 202.506 khách hàng còn dư nợ thông qua 5.266 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Bình quân dư nợ đạt 2.854 triệu đồng/Tổ TK&VV và 75 triệu đồng/khách hàng.

Song song với tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh đến ngày 31/10/2026 là 22.723 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,15%/tổng dư nợ; trong đó nợ quá hạn chiếm 0,13%; nợ khoanh chiếm 0,02%. Kết quả giao dịch tại xã ghi nhận tỷ lệ giải ngân đạt 94,38%, thu nợ đạt 96,73% và thu lãi đạt 99,91%. Xếp loại chất lượng tín dụng toàn Chi nhánh đạt 97,55 điểm, tăng 0,18 điểm so với đầu năm, xếp loại tốt; 21/21 phòng giao dịch xếp loại tốt.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả thiết thực trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, vốn ưu đãi đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho gần 60.000 lao động; hỗ trợ gần 12.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và gần 500 học sinh theo học ngành STEM vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo gần 300.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu thông qua nội dung, kết quả kiểm tra.

Thời gian tới, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp và Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư và Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là tăng cường bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH; duy trì hoạt động giao dịch tại xã ổn định theo phương án sắp xếp điểm giao dịch; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, phục vụ hiệu quả mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tú, Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị.

phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tú, Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Chi nhánh NHCSXH tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Chi nhánh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện HĐQT các cấp; ưu tiên nguồn lực cho tín dụng chính sách để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Tập trung rà soát từng chương trình, từng địa bàn để điều hòa nguồn vốn hợp lý, giải ngân kịp thời, đúng đối tượng; đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng; tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động nhận ủy thác, củng cố các tổ TK&VV…, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.