Kiểm tra, giám sát giá cước vận tải trước xu hướng giá xăng dầu giảm

Xe khách hoạt động tại Bến xe Giáp Bát. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Trước diễn biến giá nhiên liệu có nhiều biến động, đặc biệt là yêu cầu điều chỉnh giá cước phù hợp với xu hướng giảm của giá xăng dầu, Cục Đường bộ Việt Nam đang tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về giá trong hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ.

Thời gian gần đây, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục nhận được phản ánh của hành khách về một số trường hợp doanh nghiệp đã tăng giá vé trong thời gian giá nhiên liệu tăng nhưng chưa điều chỉnh giảm, thậm chí tiếp tục tăng giá khi giá nhiên liệu đã giảm. Các phản ánh tập trung vào một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, xe buýt và hoạt động vận tải qua phà.

Để kịp thời giải quyết kiến nghị, Cục Đường bộ Việt Nam đã chuyển nội dung phản ánh đến sở xây dựng các địa phương liên quan, đề nghị tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định; đồng thời trả lời công dân và báo cáo kết quả về Cục.

Cục cũng yêu cầu các địa phương tập trung kiểm tra những doanh nghiệp đã tăng giá cước trong thời gian giá nhiên liệu tăng nhưng chưa điều chỉnh giảm tương ứng khi giá nhiên liệu đã giảm. Việc kiểm tra cần chú trọng các yếu tố hình thành giá, hồ sơ kê khai giá, việc niêm yết và thực hiện giá cước thực tế. Những trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc sở xây dựng các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý giá cước vận tải đường bộ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng. Trọng tâm là kiểm tra việc kê khai, niêm yết, công khai giá và bán đúng giá đã kê khai, niêm yết; kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng biến động thị trường để tăng giá cước bất hợp lý.

Đơn cử, theo báo cáo của Sở Xây dựng Gia Lai, tỉnh hiện có 71 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, khai thác 182 tuyến với 856 phương tiện; 3 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt với 39 phương tiện; 18 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi với 1.800 phương tiện và 1.061 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa với 7.331 phương tiện.

Trong quý IV/2026, mặc dù giá xăng dầu có nhiều biến động, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, taxi và xe buýt trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì mức giá cước đang áp dụng, chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá. Đối với vận tải hàng hóa, các đơn vị tiếp tục thực hiện giá cước theo hợp đồng đã ký kết; các hợp đồng phát sinh mới được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên, phù hợp với biến động chi phí đầu vào và quy định pháp luật.

Đáng chú ý, trong 10 tháng của năm 2026, Sở Xây dựng Gia Lai đã tăng cường theo dõi diễn biến giá cước, rà soát hồ sơ kê khai giá, kiểm tra các yếu tố hình thành giá và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vận tải. Qua đó, xử phạt 3 đơn vị vi phạm quy định pháp luật về giá với tổng số tiền 48 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với sở xây dựng các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu và giá cước vận tải; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về giá, nhất là trách nhiệm rà soát, kê khai điều chỉnh giá cước của doanh nghiệp khi các yếu tố đầu vào thay đổi.

Thông qua hoạt động kiểm tra trực tiếp và chỉ đạo sát sao các địa phương, Cục Đường bộ Việt Nam hướng tới bảo đảm giá cước vận tải được thực hiện công khai, minh bạch, phù hợp với biến động chi phí, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của hành khách và người sử dụng dịch vụ vận tải./.