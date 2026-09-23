Kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ
Sáng 23/9, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kiem-tra-giam-sat-dot-3-doi-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-chinh-phu-10431517.html