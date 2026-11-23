Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tổ trưởng Tổ giúp việc Hà Minh Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Lê Quốc Chỉnh chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình

Theo báo cáo, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các chủ trương, quy định của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC). Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh được kiện toàn gồm 17 thành viên, duy trì nền nếp hoạt động, ban hành 10 thông báo kết luận và trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vụ án, dự án chậm tiến độ, được dư luận quan tâm.

Công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ, gắn với rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Trong 9 tháng năm 2026, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 455 tổ chức đảng và 1.208 đảng viên, trong đó có 512 cấp ủy viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 3 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 9 tổ chức đảng, 17 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại 253 tổ chức đảng.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, điều tra, truy tố, xét xử và thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tổ trưởng Tổ giúp việc Hà Minh Hải phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Báo Ninh Bình

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về kết quả cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Trung ương; việc xử lý các dự án chậm tiến độ, tài sản công, nhà, đất dôi dư; thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và phòng ngừa sai phạm trong quản lý khoáng sản, vật liệu xây dựng. Những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực cũng được làm rõ.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tổ trưởng Tổ giúp việc Hà Minh Hải ghi nhận sự phối hợp, chuẩn bị của tỉnh Ninh Bình, đồng thời đề nghị địa phương tiếp thu các ý kiến, tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo, bổ sung số liệu và tài liệu minh chứng. Trong đó, cần làm rõ kết quả thực chất trong xử lý các dự án tồn đọng, thu hồi tài sản, giải quyết vấn đề nhà, đất dôi dư, góp phần khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu tỉnh phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế; xác định các nội dung thuộc thẩm quyền để chủ động giải quyết, đồng thời tổng hợp, kiến nghị Trung ương tháo gỡ những vấn đề vượt thẩm quyền. Các cơ quan liên quan cần khẩn trương phối hợp hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ buổi làm việc của Đoàn kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Lê Quốc Chỉnh phát biểu tại hội nghị.Ảnh: Báo Ninh Bình

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Lê Quốc Chỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung số liệu, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị đầy đủ nội dung theo yêu cầu.

Ông Lê Quốc Chỉnh nhấn mạnh, đợt kiểm tra, giám sát là dịp để tỉnh đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được, nhận diện những hạn chế, thiếu sót, từ đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.