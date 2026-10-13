Kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại cơ sở

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: L.O

Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác Đoàn; công tác xây dựng tổ chức, quản lý đoàn viên; duy trì sinh hoạt chi đoàn và triển khai các phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Qua kiểm tra, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị vẫn còn một số hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu, công tác tuyên truyền trên không gian mạng và duy trì nền nếp sinh hoạt chi đoàn. Đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị xây dựng giải pháp khắc phục trong quý IV/2026 và năm 2027, chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoạt động và bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Theo kế hoạch, trong quý III/2026, Đoàn UBND tỉnh sẽ triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại 10 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc, gồm: 5 đơn vị kiểm tra và 5 đơn vị giám sát. Qua đó nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị.