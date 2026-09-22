Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ tại Cần Thơ

Theo quyết định, đợt kiểm tra, giám sát tập trung đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ.

Nội dung kiểm tra, giám sát gồm: phân cấp quản lý cán bộ; xây dựng tiêu chuẩn chức danh; quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức; đánh giá cán bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ... Đồng thời, giám sát việc khắc phục, thực hiện các kết luận sau đợt 1 và đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tại hội nghị

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo về cán bộ và việc triển khai các nghị quyết của Trung ương trong năm 2026; qua đó phát huy những mặt làm tốt, đồng thời chỉ ra hạn chế để kịp thời có giải pháp khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tập trung trao đổi, xác định lộ trình cụ thể để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế.

Về công tác cán bộ, cần rà soát việc tuyển dụng, đánh giá cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, luân chuyển cán bộ; chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu...

Đối với việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc lưu ý phải có giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, thực hiện đến cùng; đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống nhanh nhất, sát thực nhất, có sự đột phá và mang lại hiệu quả cao.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trao đổi thẳng thắn, nêu các kiến nghị với Bộ Chính trị về quá trình tiếp nhận, triển khai nghị quyết và đánh giá kết quả thực hiện.