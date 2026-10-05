Kiểm tra đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn trước khi đưa vào khai thác

Tham dự đoàn công tác có ông Trần Văn Khải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh; đại diện Cục đường bộ và lãnh đạo địa phương.

Đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh báo cáo với đoàn công tác.

Báo cáo tại công trường, ông Lê Thanh Bình, Phó giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, dự án đường Hồ Chí Minh là công trình trọng điểm quốc gia, có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau) với chiều dài toàn tuyến 3.183km. Đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn là "mảnh ghép cuối cùng" để nối thông toàn tuyến.

Dự án đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn có chiều dài khoảng 28,98km, đi qua địa phận tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Tuyên Quang, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h, quy mô 2 làn xe.

Tổng mức đầu tư khoảng 1.665 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó, đoạn tuyến đi qua các xã: Hùng Lợi, Trung Sơn (Yên Sơn) dài 17,1km, tổng diện tích thu hồi dự kiến là 67,12ha.

Đoàn công tác tặng quà cho các nhà thầu, công nhân tại công trường.

Dự án có tổng khối lượng đào lớn trên 3.450.248m³; tổng khối lượng đắp 777.495m³; cống các loại: 140 cái; hầm chui dân sinh: 01 cái; gia cố mái ta luy 62.586m²; Rãnh chữ U 7.812 md; Tường chắn rọ đá 636 md. Trên tuyến có 8 cầu trên tuyến chính với tổng cộng dài 653m.

Dự án được thi công từ ngày 7/6/2024 và hoàn thành các hạng mục ngày 30/9/2026. Ngày 29/9/2026, Cục KT-QLĐXD đã có văn bản về việc chấp thuận kết quả nghiệm thu đối với dự án.

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đang chỉ đạo nhà thầu triển khai vệ sinh công nghiệp và các thủ tục liên quan để bàn giao cho đơn vị quản lý.

Văn Nhất