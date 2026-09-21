Kiểm tra dự án trường học hơn 197 tỷ đồng sắp bàn giao tại Phú Thọ

Ngày 21/9, Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục thuộc dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, tỉnh Phú Thọ.

Đây là bước quan trọng trước khi công trình hoàn thành được bàn giao cho nhà trường quản lý, sử dụng, phục vụ công tác giảng dạy và học tập từ năm học 2026-2027. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục và bàn giao trong tháng 10.

BQLDA chuyên ngành xây dựng Bộ Dân tộc và Tôn giáo kiểm tra dự án tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương. Ảnh: Đức Hoàng

Dự án được triển khai tại khuôn viên Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, với tổng mức đầu tư hơn 197,5 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo hệ dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số, phục vụ mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Gói thầu XL01 và một số hạng mục của gói thầu XL02 đã cơ bản hoàn thành theo thiết kế. Ảnh: Đức Hoàng

Sau gần 10 tháng thi công, gói thầu XL01 và một số hạng mục của gói thầu XL02 đã cơ bản hoàn thành theo thiết kế. Các đơn vị liên quan đang hoàn thiện một số hạng mục, hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn vận hành, bảo trì để bàn giao cho nhà trường.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng, cho biết quá trình triển khai công trình gặp nhiều khó khăn. Việc tìm kiếm, tuyển dụng công nhân có thời điểm không đáp ứng yêu cầu, trong khi giá nguyên vật liệu biến động và thời tiết không thuận lợi.

Ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị thi công, ông Đức đồng thời yêu cầu giám đốc dự án phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu và nhà trường, chủ động xử lý các vướng mắc phát sinh.

“Các nhà thầu phải tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành đồng bộ các hạng mục của hai gói thầu XL01 và XL02. Tiến độ phải đi đôi với chất lượng, để sau khi đưa vào sử dụng, công trình đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của thầy, trò nhà trường”, ông Đức nhấn mạnh.

Đại diện chủ đầu tư cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm tra kỹ từng hạng mục, kịp thời khắc phục những tồn tại được phát hiện trong quá trình nghiệm thu; đồng thời bảo đảm an toàn lao động, chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật công trình.