Kiểm tra đột xuất việc tổ chức bữa ăn bán trú tại phường Khương Đình

Kiểm tra khâu giao nhận thực phẩm tại trường học. Ảnh: CTV

Ngày 6-10, Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố về công tác tổ chức bữa ăn bán trú trường học năm học 2026-2027, do Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra đột xuất tại phường Khương Đình.

Việc kiểm tra được thực hiện từ 6h, không báo trước, tập trung vào công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường.

Đoàn kiểm tra trực tiếp 6 trường trong tổng số 11 trường trên địa bàn phường, gồm: Mầm non Khương Đình, Mầm non Sơn Ca, Tiểu học Nguyễn Trãi, Tiểu học Kim Giang, Trung học cơ sở Khương Đình và Trường liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Hà Nội; đồng thời kiểm tra hồ sơ bán trú của cả 11 trường, gồm 5 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở và 1 trường liên cấp.

Kiểm tra định lượng thực phẩm. Ảnh: CTV

Năm học 2026-2027, cả 11 cơ sở giáo dục trên địa bàn phường đều tổ chức ăn bán trú, với khoảng 17.000 học sinh; số học sinh ăn bán trú cập nhật tại thời điểm kiểm tra trên HanoiCheck là 15.236 em. Các trường đều tổ chức nấu ăn tại trường, không sử dụng suất ăn sẵn. Hiện có 3 đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn cho các trường.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá công tác chỉ đạo, quản lý của phường được thực hiện nghiêm túc, bài bản; phương án tổ chức bán trú được xây dựng trên cơ sở khảo sát thực tế. Các trường tổ chức nấu ăn tại trường; cơ sở vật chất phục vụ bếp ăn được địa phương quan tâm đầu tư, hỗ trợ.

Đoàn kiểm tra hồ sơ bán trú của 11 trường học. Ảnh: CTV

Hồ sơ bán trú tại các trường cơ bản đầy đủ, gồm kế hoạch tổ chức ăn bán trú, phân công nhiệm vụ, hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ. Các trường đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giám sát; có sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm và đại diện cha mẹ học sinh trong giám sát bữa ăn.

Tại một số trường, giáo viên trông trưa trực tiếp chia thức ăn vào khay cho học sinh theo định lượng, thay vì đơn vị nấu ăn chia suất từ trước. Cách làm này góp phần bảo đảm thức ăn được chia khi còn nóng, phù hợp hơn với nhu cầu ăn của học sinh.

Qua kiểm tra thực tế, tại thời điểm kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, Đoàn cũng lưu ý, khâu kiểm tra của địa phương, nhà trường cần duy trì và cụ thể hơn, không chỉ tập trung vào thời điểm đầu giờ mà tăng cường kiểm tra quá trình chế biến, nguồn gốc thực phẩm, việc cân, định lượng thực phẩm và các khâu cung ứng. Hồ sơ, thông tin của đơn vị cung cấp tại trường phải thống nhất với nội dung đã đăng tải trên HanoiCheck; trường hợp có thay đổi cần được cập nhật theo quy định.

Đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ, các trường được đề nghị rà soát, bổ sung những nội dung cần thiết, trong đó có yêu cầu về nhân lực, định lượng, thực đơn, trách nhiệm của các bên và xử lý khi có vi phạm, qua đó bảo đảm rõ trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa phát biểu. Ảnh: CTV

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục chấn chỉnh việc sắp xếp khu vực bếp, kho thực phẩm, bảo đảm vệ sinh, phân loại và bảo quản thực phẩm đúng quy định; đồng thời thực hiện đầy đủ các yêu cầu đã đăng ký trên HanoiCheck và trong hồ sơ cung cấp dịch vụ.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa đề nghị chính quyền địa phương và các nhà trường tiếp tục phát huy kết quả, rà soát, khắc phục những vấn đề còn hạn chế, bảo đảm công tác tổ chức bữa ăn bán trú an toàn, nền nếp và thực chất.