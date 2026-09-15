Kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm tại 2 bếp ăn trường mầm non

Phó Giám đốc Sở Y tế Văn Thanh Bình, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố Đồng Nai, kiểm tra sản phẩm sữa được sử dụng tại Trường mầm non Thanh Tâm. Ảnh: Hạnh Dung

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại Trường mầm non Thanh Tâm và Trường mầm non Hòa Bình - phân hiệu 2. Đây là những cơ sở giáo dục mầm non tự tổ chức bếp ăn tập thể, phục vụ hàng trăm suất ăn hàng ngày cho trẻ mầm non và giáo viên, nhân viên.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn đã rà soát toàn bộ hồ sơ hành chính, pháp lý, ghi nhận đầy đủ các quyết định thành lập, sáp nhập trường theo quy định. Bếp ăn của 2 trường được bố trí theo quy trình một chiều, phân chia khu vực sơ chế và chế biến riêng biệt, đảm bảo không gây nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín.

100% nhân viên trực tiếp và gián tiếp tham gia chế biến thực phẩm tại các trường đều có giấy khám sức khỏe định kỳ và giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP. Các cơ sở đều chấp hành nghiêm túc việc kiểm thực 3 bước, duy trì sổ lưu mẫu thức ăn hằng ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho lực lượng cấp dưỡng.

Đoàn kiểm tra thực tế công tác an toàn thực phẩm tại khu bếp của Trường mầm non Thanh Tâm. Ảnh: Hạnh Dung

Về nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, cả 2 trường mầm non đều xuất trình đầy đủ hợp đồng, hóa đơn mua bán thực phẩm từ nhà cung cấp, có xác nhận cam kết sản xuất, kinh doanh an toàn của chính quyền địa phương. Mặt hàng sữa và các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ đều có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do cơ quan quản lý ATTP có thẩm quyền cấp. Riêng Trường mầm non Thanh Tâm đã trang bị hệ thống lọc nước RO phục vụ học sinh với kết quả kiểm nghiệm định kỳ hàng năm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Qua kiểm tra thực tế 16/16 tiêu chí về điều kiện bảo đảm ATTP, đoàn kiểm tra chưa phát hiện vi phạm tại 2 cơ sở nêu trên.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra yêu cầu ban giám hiệu các trường không chủ quan, tiếp tục duy trì nghiêm các điều kiện bảo đảm ATTP tại bếp ăn tập thể. Đoàn lưu ý các trường cần thực hiện ăn chín, uống chín; tối ưu hóa quy trình để rút ngắn thời gian từ khi hoàn thành chế biến đến khi cho trẻ ăn nhằm bảo đảm suất ăn luôn nóng, an toàn; đồng thời duy trì việc kiểm nghiệm định kỳ mẫu nước phục vụ sơ chế, chế biến.

Đặc biệt, đoàn kiểm tra đề nghị ban giám hiệu các trường quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ về bảo đảm ATTP theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm ATTP trong cơ sở giáo dục. Trong đó, cần nêu cao vai trò và trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cơ sở giáo dục đối với công tác bảo vệ sức khỏe, ATTP cho học sinh.