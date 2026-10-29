Kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại phường Đống Đa: Tất cả vì sức khỏe học sinh

Qua kiểm tra, bên cạnh những nỗ lực triển khai đồng bộ cơ chế chính sách, đoàn đã chỉ rõ một sốthiếu sót trong quy trình đánh giá nhà thầu, quản trị khẩu phần và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc. Từ thực tế này, các sở, ngành chức năng cùng chính quyền địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kiên quyết bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Chỉ rõ những “khoảng trống” trong quản lý và truy xuất dữ liệu

Triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 02/HD-BCĐ của Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố, năm học 2026-2027, công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố được phân cấp mạnh mẽ cho cơ sở gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Ghi nhận bước đầu tại phường Đống Đa cho thấy, địa phương đã chủ động ban hành các phương án, kế hoạch khảo sát, thành lập hội đồng thẩm định và giao bổ sung dự toán ngân sách chi hỗ trợ bữa ăn bán trú theo đúng chủ trương nhân văn của thành phố.

Kiểm tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu chế biến. Ảnh: Mai Hoa

Trên địa bàn phường hiện có 6 trường công lập, 2 trường mầm non và 24 nhóm trẻ ngoài công lập với hàng nghìn suất ăn mỗi ngày. Tại các điểm trường được kiểm tra, cơ sở vật chất khu vực bếp ăn cơ bản khang trang, sạch sẽ; các trường đã thành lập Ban Quản lý bữa ăn bán trú, có sự tham gia giám sát của phụ huynh học sinh, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế của Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 cho thấy công tác triển khai vẫn còn một vài tồn tại, cần được chấn chỉnh kịp thời, bao gồm: Công tác thẩm định, đánh giá và lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm, suất ăn còn chưa đầy đủ; hồ sơ đánh giá năng lực nhà thầu còn chưa chặt chẽ.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và kiểm soát khẩu phần dinh dưỡng tại một số trường học còn bất cập khi thực đơn niêm yết chưa bóc tách cụ thể định lượng chi tiết cho từng loại nguyên liệu, dẫn đến khó khăn cho công tác kiểm đếm, đối soát định lượng thực nhận và kiểm soát kho nguyên liệu khô, gia vị.

Đặc biệt, việc vận hành ứng dụng hệ thống công nghệ HanoiCheck để truy xuất nguồn gốc thực phẩm - công cụ cốt lõi trong phòng ngừa rủi ro - vẫn còn tình trạng làm hình thức. Qua thống kê, toàn phường vẫn còn 12/39 cơ sở giáo dục chưa hoàn thành việc phân công nhà cung ứng trên hệ thống; 8 cơ sở đã được phân công nhưng không phát sinh giao dịch. Thông tin truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp cung ứng cung cấp lên hệ thống thiếu tính nhất quán, thiếu thông tin nhà cung cấp phụ, hạn sử dụng...

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, minh bạch chất lượng bữa ăn

Trao đổi cùng đoàn kiểm tra, đại diện UBND phường Đống Đa cho biết, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên triển khai nhiều quy trình mới theo Hướng dẫn số 02/HD-BCĐ. Trong khi đó, khối lượng hồ sơ các trường trên địa bàn quản lý rất lớn nên các phòng chuyên môn và tổ thẩm định không tránh khỏi bỡ ngỡ, lúng túng.

Khu vực sơ chế, chế biến phục vụ bữa ăn bán trú của Trường Tiểu học Bế Văn Đàn. Ảnh: Mai Hoa

UBND phường Đống Đa sẽ tổ chức họp rà soát toàn bộ quy trình, phân định rõ trách nhiệm của Hội đồng đánh giá và các tổ thẩm định; kiểm tra thực tế bổ sung đối với các đơn vị chưa được thẩm định trong năm học mới; kiên quyết loại bỏ hoặc xem xét lại hợp đồng đối với các đơn vị không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành số 01 nhấn mạnh, bữa ăn bán trú liên quan trực tiếp đến sức khỏe lâu dài và sự phát triển tầm vóc của thế hệ tương lai, do đó, tất cả các bên liên quan cần thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm yêu cầu UBND phường Đống Đa phải nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn, rà soát lại toàn bộ hồ sơ năng lực của các nhà cung ứng đã lựa chọn; khắc phục ngay sự mâu thuẫn giữa biên bản ghi nhận thực tế và kết luận chấm điểm. Các đơn vị cung ứng nếu không đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì dứt khoát không để tham gia chuỗi cung ứng vào trường học.

Đối với các nhà trường, ông Nguyễn Quang Trung yêu cầu ban giám hiệu các trường cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đơn vị cung cấp suất ăn, từ thực đơn cho đến cơ cấu dinh dưỡng, bảo đảm việc xây dựng thực đơn đa dạng, cân đối theo đúng tháp dinh dưỡng lứa tuổi học đường, không để lặp đi lặp lại các món ăn gây nhàm chán. Bữa ăn phải bảo đảm định lượng chuẩn, có sự bóc tách rõ ràng khối lượng từng loại thực phẩm trong bảng kê công khai hàng ngày.

Đặc biệt, đại diện Đoàn kiểm tra lưu ý các trường học phải yêu cầu doanh nghiệp cung cấp công khai, minh bạch cơ cấu giá thành của suất ăn, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho học sinh và phụ huynh,ngăn ngừa tình trạng bớt xén chi phí nguyên liệu. Cùng với đó, các trường học cần hoàn thiện quy chế, công khai lịch phối hợp để phụ huynh học sinh tham gia giám sát các khung giờ giao nhận thực phẩm, chế biến một cách khoa học, nền nếp.

Về ứng dụng công nghệ, Đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu các cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp phải đưa hệ thống HanoiCheck vào hoạt động thực chất. Mọi đơn hàng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình 4 bước: Lập đơn hàng dự kiến trước khi nhập; duyệt thực đơn; quét mã QR giao nhận trực tiếp tại cổng bếp; chốt đơn hàng và lưu mẫu thực tế.

Cuộc kiểm tra nhằm kịp thời thiết lập lại kỷ cương, tính chuẩn mực trong toàn bộ chuỗi quản trị an toàn thực phẩm học đường. Khi chính quyền địa phương siết chặt khâu thẩm định, nhà trường làm tròn trách nhiệm giám sát và doanh nghiệp minh bạch thông tin, bữa ăn bán trú của học sinh Thủ đô mới thực sự trọn vẹn sự an tâm, dinh dưỡng và nhân văn./.