Kiểm tra đột xuất công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trường học tại phường Phúc Lợi

Qua kiểm tra thực tế, bếp ăn của nhà trường cơ bản đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất tổ chức bếp ăn của 3 phân hiệu bảo đảm theo quy định.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 của thành phố kiểm tra nguồn gốc sản phẩm của nhà cung cấp vào bếp ăn tập thể tại Trường Mầm non Phúc Lợi (phường Phúc Lợi). Ảnh: Ngọc Quỳnh

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra yêu cầu cần bổ sung bàn giao nhận thực phẩm để tránh thực phẩm chín (bún, trái cây…) để gần thực phẩm sống khi giao nhận; khu vực thay đồ bảo hộ lao động của nhân viên bếp tách biệt với các khu vực khác; việc quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc trên hệ thống HanoiCheck cần thực hiện đầy đủ, bổ sung hình ảnh thực tế của sản phẩm, bảo đảm thông tin đăng tải đầy đủ, chính xác, phục vụ công tác quản lý và giám sát. Việc cập nhật dữ liệu không chỉ là yêu cầu về hồ sơ mà còn giúp nhà trường, cơ quan quản lý và phụ huynh có thêm căn cứ theo dõi nguồn cung thực phẩm. Do đó, thông tin trên hệ thống cần thống nhất với sản phẩm thực tế, được cập nhật kịp thời và bảo đảm khả năng kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 của thành phố kiểm tra số lượng thức ăn cung cấp vào bếp ăn tập thể tại Trường Mầm non Phúc Lợi. Ảnh: Ngọc Quỳnh

Đoàn kiểm tra cũng lưu ý công tác tự kiểm tra, giám sát của nhà trường và sự tham gia của phụ huynh cần được thực hiện thực chất hơn. Nhà trường cần rà soát cơ chế phối hợp, tạo điều kiện để phụ huynh tham gia theo dõi các khâu giao nhận, chế biến và tổ chức bữa ăn.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 của thành phố làm việc với lãnh đạo và các nhà cung cấp, trường học trên địa bàn phường Phúc Lợi. Ảnh: Ngọc Quỳnh

Kết luận buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá cơ bản nhà trường, nhà cung cấp, phường đã chấp hành tương đối tốt về công tác an toàn thực phẩm. Trong đó, các trường đã giám sát từ việc cung cấp bếp ăn, xuất ăn, ghi chép sổ sách... Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên nên không tránh được còn một số hạn chế cần được khắc phục. Đối với nhà trường, đây là quy định nên các bước phải tham gia, cung cấp phải cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin trên HanoiCheck. Nhà trường tăng cường, bố trí đối tượng phụ huynh giám sát cùng nhà trường.

Đại diện nhà cung cấp, các cô giáo và phụ huynh học sinh Trường Mầm non Phúc Lợi ký cân, bàn giao số lượng thức ăn được nấu trong ngày 14-10. Ảnh: Ngọc Quỳnh

Đối với nhà cung cấp thực phẩm cơ bản cung cấp đầy đủ thông tin, nhưng phải tăng cường giám sát tại cơ sở, rà soát hồ sơ, tổ chức kiểm tra của các đơn vị cung cấp thứ phát, việc này phải duy trì, ngoài việc cam kết của các doanh nghiệp.

Đối với UBND phường Phúc Lợi, Đoàn yêu cầu phường cần chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn và các đơn vị cung cấp thực phẩm trong năm học 2026-2027.

Nhân viên chuẩn bị suất ăn cho các em học sinh buổi sáng 14-10 tại Trường Mầm non Phúc Lợi. Ảnh: Ngọc Quỳnh

Tiếp thu ý kiến nhận xét của Đoàn kiểm tra, Lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi báo cáo trên địa bàn phường Phúc Lợi hiện có 11 trường công lập và 29 cơ sở giáo dục ngoài công lập tổ chức bữa ăn bán trú. Tổng số học sinh ăn bán trú tại các cơ sở này khoảng 18.039 em, chiếm 85,1% tổng số 21.206 học sinh.

Các cơ sở giáo dục đang tổ chức bữa ăn theo hai mô hình: Tự nấu tại trường hoặc thuê đơn vị chuyên nghiệp nấu tại trường; cung cấp suất ăn chế biến bên ngoài rồi vận chuyển đến trường. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm được thực hiện trên hệ thống HanoiCheck nhằm bảo đảm công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, do niên học 2026-2027 là năm đầu tiên áp dụng quy trình đánh giá, lựa chọn trên hệ thống, một số cơ sở giáo dục và nhà cung cấp còn lúng túng, cần tiếp tục được hướng dẫn, hỗ trợ.

Việc kiểm tra đột xuất tại Trường Mầm non Phúc Lợi cho thấy, bảo đảm an toàn bữa ăn học đường không chỉ phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu mà còn đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ từng khâu, từ hồ sơ nhà cung cấp, tiếp nhận thực phẩm đến chế biến, bảo quản và giám sát, nâng cao trách nhiệm của nhà trường và các đơn vị liên quan là yêu cầu cần thiết để bảo vệ sức khỏe trẻ em.