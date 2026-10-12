Kiểm tra đột xuất căn nhà, phát hiện 4 phụ nữ đang 'làm chuyện mờ ám', thu giữ nhiều tiền

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, khoảng 14h30 ngày 8/10, Công an xã Long Định tiến hành kiểm tra nhà bà Trần Thị Mỹ D. (SN 1964), tại ấp Hòa, xã Long Định, phát hiện 4 người có dấu hiệu đánh bạc trái phép.

Tang vật, tài vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CACC.

Những người liên quan gồm: Hồ Thị L. (SN 1956), thường trú tại ấp Hòa, xã Long Định; Lê Thị S. (SN 1970), thường trú tại khu phố Phước Hòa, phường Trung An; Đặng Thị B. (SN 1979), thường trú tại ấp Long Bình, xã Châu Thành và Nguyễn Thị T. (SN 1955), thường trú tại ấp Đông, xã Long Định.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an đã ghi nhận và tạm giữ các đồ vật, tài sản liên quan để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc.

Các đối tượng tham gia đánh bạc trái phép tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Tang vật gồm 1.800.000 đồng tiền dùng để đánh bạc, 2 bộ bài tây đã qua sử dụng, 3 bộ bài tây chưa qua sử dụng, 3 xe mô tô hai bánh, 3 điện thoại di động và tổng số tiền 36.000.000 đồng.

Hiện, Công an xã Long Định đang tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.