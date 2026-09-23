Kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú, cha mẹ học sinh phát hiện món thịt chỉ toàn tóp mỡ

Món "tóp mỡ" trong suất ăn của học sinh Trường Tiểu học Quảng Bị 1 được cha mẹ học sinh quay video lại. Ảnh: PHCC

Sáng 23/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video được quay trong bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1 (Hà Nội).

Theo phản ánh của một số cha mẹ học sinh, trong đợt kiểm tra đột xuất bếp ăn nhà trường sáng nay, họ phát hiện nhiều khay thịt chuẩn bị cho bữa trưa của học sinh toàn tóp mỡ.

Theo chia sẻ từ phụ huynh, mức tiền ăn bán trú buổi trưa của học sinh hiện là 40.000 đồng/suất. Hình ảnh các khay thực phẩm sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Trao đổi với phụ huynh tại thời điểm kiểm tra, một nhân viên bếp ăn cho biết phần thực phẩm bị cho là "tóp mỡ" thực chất là thịt nạc, thịt chân giò và thịt ba chỉ nguyên tảng được thái nhỏ để chế biến.

Đến thời điểm hiện tại, phía Trường Tiểu học Quảng Bị 1 chưa có phản hồi chính thức về những phản ánh liên quan đến chất lượng thực phẩm trong bữa ăn bán trú.