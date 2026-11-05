Kiểm tra đột xuất 5 cơ sở y tế tư nhân, 4 nơi có vi phạm

Ngày 5/11, Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an xã Cổ Đô vừa phối hợp với liên ngành xã Cổ Đô kiểm tra đột xuất 5 cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn.

Cụ thể, Công an xã Cổ Đô đã tham mưu UBND xã ban hành Quyết định số 1950/QĐ-UBND về kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập; đồng thời thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm Y tế và Công an xã.

Đoàn liên ngành kiểm tra một cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn xã Cổ Đô.

Từ ngày 20/10/2026 đến nay, đoàn đã kiểm tra đột xuất 5 cơ sở, gồm 2 nhà thuốc và 3 phòng khám chuyên khoa. Qua kiểm tra, đoàn lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 cơ sở kết hợp tuyên truyền quy định pháp luật và yêu cầu khắc phục các tồn tại.

Đến ngày 3/11/2026, đoàn đã xác minh, hoàn thiện hồ sơ và đề xuất Chủ tịch UBND xã xử phạt một nhà thuốc 16 triệu đồng với 2 lỗi:

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở, quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 52 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc đối với trường hợp có kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 59 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý đối với 03 cơ sở có vi phạm theo quy định.