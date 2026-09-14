Kiểm tra, động viên đội tuyển võ thuật Bộ đội Biên phòng TP Huế

Tại buổi kiểm tra, đội tuyển đã báo cáo công tác chuẩn bị, kế hoạch và tình hình luyện tập. Nội dung huấn luyện tập trung vào thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và các nội dung phục vụ thi đấu.

Thực hành phân thế võ thể dục bài 2.

Các vận động viên thực hành các nội dung: Đồng diễn võ thể dục bài 1, 2, 3 Bộ đội Biên phòng; phân thế võ thể dục bài 2; kỹ thuật đánh võ; chiến thuật đánh võ và thực hành huấn luyện võ thuật.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá kết quả luyện tập, khả năng thực hành của các vận động viên; lưu ý một số nội dung cần tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện trước khi tham gia hội thao.

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế yêu cầu đội tuyển duy trì nền nếp luyện tập, tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật, rèn thể lực, bản lĩnh thi đấu; khắc phục những mặt còn hạn chế, hoàn thành tốt các nội dung tham gia hội thao.

Theo kế hoạch, Hội thao võ thuật năm 2026 của Bộ đội Biên phòng khu vực 2 diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 20-9 đến 25-9, tại Trường Cao đẳng Biên phòng - cơ sở 2 (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh).