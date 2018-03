Kiểm tra, đóng cửa hai cơ sở hành nghề y không phép

Qua quá trình kiểm tra, đoàn công tác Sở y tế Nghệ An phát hiện 1 cơ sở Đông y và 1 quầy thuốc Tây không phép.

Trước đó vào ngày 29/3, Đoàn công tác Sở Y tế Nghệ An do Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh - quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất, phát hiện 2 cơ sở hành nghề y dược không phép trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Cụ thể, 2 cơ sở hoạt động không có giấy phép là Phòng chẩn trị Đông Y của Lương y Cao Viết và Quầy bán thuốc tây Số 25 của Chi nhánh Dược phẩm Hưng Nguyên ở xã Hưng Tây.

Thuốc Đông y được phơi tràn lan không đảm bảo vệ sinh.

Vào thời điểm kiểm tra Phòng chuẩn trị Đông Y, ông Cao Viết đang châm cứu cho người bệnh. Bản thân ông này không có chứng chỉ hành nghề. Khi được yêu cầu, ông Viết xuất trình chứng chỉ hành nghề của người con trai hiện đang cư trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, các dụng cụ đựng thuốc Đông y tại đây là những thùng sơn tái sử dụng không đảm bảo an toàn. Dược liệu phơi ngay giữa đường nhiều xe cộ qua lại, không đảm bảo vệ sinh. Biển quảng cáo Phòng chẩn trị sai quy định, dù là cơ sở tư nhân nhưng vẫn lấy tên Trạm Y tế xã Hưng Tây.

Cũng trong ngày, tại quầy bán thuốc tây Số 25 của Chi nhánh Dược phẩm Hưng Nguyên đoàn công tác phát hiện các sai phạm gồm: Tự viết quảng cáo ngoài biển là đạt chuẩn GPP trong khi đoàn đến kiểm tra thì chưa có giấy phép và một số thuốc không đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, đoàn đã phát hiện lọ thuốc màu đỏ có tên nước ngoài đã quá hạn sử dụng từ 15/3/2018. Ngay sau đó, Phòng y tế huyện Hưng Nguyên thực hiện đóng cửa các cơ sở này.

Ông Dương Đình Chỉnh – Quyền giám đốc Sở Y tế Nghệ An kiểm tra tại các cơ sở y tế tại huyện Hưng Nguyên.

Tại buổi làm việc, ông Dương Đình Chỉnh - quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh: Qua kiểm tra thực tế trên địa bàn, đề nghị huyện Hưng Nguyên cần phải triển khai quyết liệt hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề Y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo của UBND huyện Hưng Nguyên, tính đến ngày 15/2/2018 có 102 cơ sở hành nghề tư nhân đang hoạt động trên địa bàn, trong đó có 47 cơ sở đang hoạt động nhưng không có giấy phép./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN