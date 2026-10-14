Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 24 tại các xã khu vực Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định

Tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phát biểu quán triệt một số nội dung tại buổi kiểm tra

Lãnh đạo xã Quốc Khánh báo cáo tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo tại các điểm kiểm tra, sau khi Nghị quyết số 24 ban hành, các xã thuộc khu vực Văn Lãng, Tràng Định, Cao Lộc đã thành lập BCĐ phát triển nông nghiệp cũng như xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản cụ thể tổ chức triển khai.

Qua đó đến nay, các xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nội dung nghị quyết; triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, trong đó trọng tâm là phát triển các cây, con chủ lực, thế mạnh của từng khu vực.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra các xã khu vực Tràng Định

Cụ thể, các xã thuộc khu vực Văn Lãng, Tràng Định, Cao Lộc tiếp tục duy trì, phát triển các cây trồng chủ lực như cây hồi, thông, keo, hồng vành khuyên, hồng Bảo Lâm; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm thế mạnh của từng vùng như trâu, bò, lợn, dê, gia cầm, thủy sản. Đồng thời phát triển các cây trồng chủ lực, cây trồng mới, đặc biệt là cây mắc ca, hạt dẻ... và đạt kết quả nhất định.

Lãnh đạo xã Hoàng Văn Thụ báo cáo tại buổi kiểm tra

Nổi bật như: xã Quốc Khánh duy trì 71,5 ha cây mắc ca, trong đó trên 20 ha đã cho thu hoạch; xã Tân Tiến duy trì vùng quế với diện tích trên 3.347 ha, vùng sản xuất thạch đen với diện tích gần 108 ha; xã Tràng Định duy trì vùng trồng thông trên 370 ha; xã Na Sầm phát triển được 41 ha cây mắc ca, duy trì 6 sản phẩm OCOP; xã Hoàng Văn Thụ duy trì 766 ha hồng vành khuyên, gần 2.800 ha hồi; xã Thụy Hùng duy trì trên 52 ha cây hạt dẻ, trên 62 ha cây mắc ca; xã Công Sơn có trên 2.000 ha hồi, gần 3.000 ha thông, 54 ha mắc ca; xã Cao Lộc duy trì trên 6.500 ha thông...

Lãnh đạo xã Hội Hoan báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 24 trên địa bàn xã Hội Hoan

Để thúc đẩy phát triển nông, lâm nghiệp, các xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nắm bắt nội dung Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh "Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030" (Nghị quyết số 02/2026/NQ).

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Văn Lãng phát biểu tại buổi kiểm tra

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại các xã khu vực Văn Lãng

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các nghị quyết về phát triển nông nghiệp ở một số xã còn gặp khó khăn liên quan đến: Tiến độ trồng một số loại cây trồng chủ lực còn chậm; thời tiết chưa phù hợp để trồng một số loại cây; công tác tuyên truyền chưa đồng đều giữa các địa bàn; việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ở một số khu vực còn hạn chế... Từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thời gian tới.

Lãnh đạo xã Ba Sơn báo cáo tại buổi kiểm tra

Lãnh đạo xã Cao Lộc phát biểu tại buổi kiểm tra

Lãnh đạo xã Công Sơn báo cáo tại buổi kiểm tra

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các xã trong việc triển khai thực hiện 2 nghị quyết then chốt trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 (Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 02) trong thời gian qua, đặc biệt là việc phát triển cây mắc ca ở một số xã như Na Sầm, Thuỵ Hùng, Quốc Khánh, Công Sơn... có những chuyển biến rõ nét và đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai các nghị quyết ở một số xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại các xã khu vực Cao Lộc

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu BCĐ các xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông, lâm nghiệp tại Nghị quyết số 24 đề ra. Bên cạnh duy trì các cây trồng chủ lực trên địa bàn như hồng, hồi, thông, quế, BCĐ các xã cần tiếp tục tìm hiểu, đẩy mạnh tuyên truyền phát triển các cây trồng chủ lực, cây trồng mới, đặc biệt là cây mắc ca.

Trong đó, lãnh đạo BCĐ các xã tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc về các cây trồng chủ lực để chỉ đạo tuyên truyền trực tiếp tại các thôn gắn với hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, học tập kinh nghiệm phát triển cây mắc ca; vận động người dân chuyển đổi những cây trồng kém hiệu quả, có hại cho đất sang trồng mắc ca... Từ đó giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ được tiềm năng, lợi thế, quy trình, kỹ thuật trồng, thị trường tiêu thụ sản phẩm từ cây chủ lực, nhất là cây mắc ca để tập trung phát triển đem lại hiệu quả cao cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 02; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan về đất đai, thủ tục để người dân, doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận chính sách hỗ trợ; tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết số 24 đề ra.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình trồng mắc ca tại xã Quốc Khánh

Trong chương trình, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế một số mô hình trồng cây mắc ca trên địa bàn một số xã.