Trước đó, UBND TP Đồng Nai đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray kiểm tra, xử lý nghiêm các vấn đề về trật tự xây dựng và sử dụng đất tại 15 thửa đất khu vực xung quanh hồ Sông Ray sau khi nắm bắt thông tin về một số công trình đã xây dựng trên khu đất có dấu hiệu vi phạm.

Khu vực 15 thửa đất xung quanh hồ Sông Ray nêu trên do bà Trần Thị Thanh Nhàn (dư luận đang cho rằng đây là tên của diễn viên Lý Nhã Kỳ) đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích gần 4,4ha. Trong đó, diện tích đất trồng cây lâu năm là gần 3,8ha, đất trồng cây hằng năm khác là 0,5ha và đất ở nông thôn chỉ 450m². Như vậy, gần 99% diện tích trong bảng kê thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Các thửa đất ven hồ Sông Ray.

UBND TP Đồng Nai giao UBND xã Sông Ray chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện hiện trạng sử dụng đất, hoạt động xây dựng; đối chiếu quy hoạch, hồ sơ pháp lý để xác minh, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có); giấy phép hoặc căn cứ miễn giấy phép xây dựng theo quy định, làm rõ các dấu hiệu vi phạm.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu đối với những trường hợp thuộc diện phải khắc phục. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là trách nhiệm quản lý địa bàn, không để vi phạm kéo dài hoặc tái diễn.

Những công trình xây dựng mọc lên trên khu đất.

Theo lãnh đạo UBND xã Sông Ray, ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai, địa phương đã thành lập tổ kiểm tra. Tổ công tác đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng chuyên môn rà soát kỹ hồ sơ, hiện trạng 15 thửa đất liên quan để báo cáo UBND TP Đồng Nai trước ngày 22/11.

Bước đầu ghi nhận, toàn bộ dải đất quanh lòng hồ đã được quy hoạch thương mại, dịch vụ và chủ đất phải lập phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt và được cấp phép. Qua rà soát, hiện khu vực này không có hoạt động kinh doanh dịch vụ, trên đất chỉ có vài phòng ở và một hồ bơi. Tuy nhiên, nếu qua kiểm tra phát hiện có sai phạm, địa phương sẽ xử lý, trả lại hiện trạng ban đầu.