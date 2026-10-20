Kiểm tra, đánh giá phương án bảo vệ mục tiêu trụ sở Tỉnh ủy Sơn La

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, thực hành các phương án bảo vệ mục tiêu năm 2026.

Cán bộ, chiến sĩ trải qua 2 phần kiểm tra. Phần lý thuyết gồm làm bài trên giấy, kiểm tra các điều, thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định hoạt động vũ trang canh gác, bảo vệ mục tiêu của Cảnh sát cơ động. Phần thực hành, gồm chỉ dẫn trên sơ đồ phương án và xử lý ngẫu nhiên 1 trong 4 tình huống: Đối tượng đột nhập mục tiêu để trộm cắp, cướp; tụ tập đông người, khiếu kiện, gây rối an ninh, trật tự tại mục tiêu bảo vệ; xảy ra cháy, nổ bên trong mục tiêu; đối tượng hành hung, tấn công chiến sĩ gác và lực lượng bảo vệ chuyên trách.

Tổ kiểm tra phát giấy thi cho cán bộ, chiến sĩ.

Quá trình kiểm tra bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, công cụ hỗ trợ và trang thiết bị kỹ thuật. Qua kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ vũ trang canh gác, bảo vệ mục tiêu; các nội dung cơ bản của phương án bảo vệ, nhiệm vụ và vị trí chiến đấu. Các động tác võ thuật, kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ được thực hiện chính xác; việc triển khai đội hình bảo đảm đúng quy trình, kỹ thuật, chiến thuật và điều lệnh. Tổ kiểm tra của Phòng Cảnh sát cơ động đánh giá, chấm điểm giỏi đối với tập thể cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổ bảo vệ mục tiêu trụ sở Tỉnh ủy Sơn La.

Tổ bảo vệ mục tiêu trụ sở Tỉnh ủy Sơn La chỉ dẫn sơ đồ phương án.

Tổ bảo vệ mục tiêu trụ sở Tỉnh ủy Sơn La triển khai đội hình xử lý tình huống.

Tổ bảo vệ mục tiêu trụ sở Tỉnh ủy Sơn La triển khai đội hình xử lý hình huống phần thực hành.

Tổ bảo vệ mục tiêu trụ sở Tỉnh ủy Sơn La thực hành xử lý tình huống tụ tập đông người, khiếu kiện, gây rối an ninh, trật tự tại mục tiêu bảo vệ.

Từ ngày 20 đến 23/10, Phòng Cảnh sát cơ động tiếp tục kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, thực hành các phương án bảo vệ mục tiêu năm 2026 đối với 11 tổ bảo vệ mục tiêu trọng điểm còn lại trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức lý thuyết, kỹ năng nghiệp vụ và vận dụng vào thực tiễn, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững chức năng, nhiệm vụ, thực hành thành thạo các động tác chiến thuật, chủ động xử lý nhanh chóng, linh hoạt các tình huống phức tạp có thể xảy ra tại các mục tiêu. Đồng thời, nâng cao khả năng phối hợp giữa các vị trí, tổ, đội trong ca trực, tinh thần cảnh giác và năng lực chỉ huy, điều hành.