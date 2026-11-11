Kiểm tra đánh giá kết quả nhiệm vụ năm 2026 tại Trung đoàn 123

Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra nhận thức của chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Mai Xuân Phong yêu cầu các thành viên của đoàn tiến hành kiểm tra các nội dung đảm bảo chặt chẽ, thực chất; kiểm tra kỹ hệ thống văn bản, văn kiện tại đơn vị; đi sâu kiểm tra thực hành các nội dung huấn luyện để nắm rõ trình độ, khả năng của từng cán bộ, chiến sĩ. Qua kiểm tra, đoàn công tác nắm rõ chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế để kịp thời bổ sung, rút kinh nghiệm, giúp đơn vị thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Theo báo của của Trung đoàn 123, từ đầu năm đến nay, đơn vị luôn duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng. Đồng thời huy động 241 cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 4 tại xã Thất Khê và Na Sầm; huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ mở đường vào khu dân cư Lân Nóng, thôn Loi, xã Cai Kinh và hỗ trợ xây dựng các trường THCS và THPT liên cấp tại xã Khuất Xá và Kiên Mộc; tham gia làm cầu tạm tại thôn Bản Mè, xã Thiện Hòa...

Đoàn tiến hành kiểm tra công tác bảo quản vũ khí trang bị sau huấn luyện của chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123

Trong chương trình, đoàn đã kiểm tra công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thể lực; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác Đảng, công tác chính trị và công tác hậu cần, kỹ thuật.

Đoàn kiểm tra cũng tập trung đánh giá chất lượng thực hành huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, việc duy trì nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm các mặt công tác phục vụ nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của đơn vị.

Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra chất lượng vũ khí, trang bị của chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123

Kiểm tra công tác huấn luyện chuyên ngành pháo binh tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123

Đoàn kiểm tra hệ thống văn bản, chỉ thị, nghị quyết các cấp của Trung đoàn 123

Qua kiểm tra, đoàn công tác đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã thực hiện được trên các mặt công tác, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục. Trên cơ sở đó, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những mặt còn hạn chế; chủ động xây dựng kế hoạch, xác định các giải pháp khắc phục cụ thể. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian còn lại của năm 2026, đơn vị cần tập trung duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ về tư tưởng bộ đội và nền nếp chính quy của đơn vị; cố gắng bảo đảm tuyệt đối về an toàn giao thông.

Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

Đợt kiểm tra là cơ sở quan trọng để Bộ CHQS tỉnh đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung đoàn 123, từ đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.