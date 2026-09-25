Kiểm tra công vụ tại phường Đức Xuân và phường Bắc Kạn

Đoàn kiểm tra làm việc tại phường Đức Xuân.

Tại phường Đức Xuân, công tác cải cách hành chính (CCHC) được triển khai gắn với nhiệm vụ của địa phương. Phường đã ban hành chương trình CCHC giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch năm 2026; công khai các thủ tục hành chính để người dân, tổ chức thuận tiện tra cứu.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường duy trì hoạt động nền nếp. Toàn bộ văn bản đi, đến, trừ văn bản mật, được xử lý trên hệ thống điện tử và ký số.

Tại phường Bắc Kạn, Đoàn ghi nhận địa phương đã hoàn thành 9/13 nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC năm 2026. Từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra, phường tiếp nhận 7.078 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 6.932 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn; đã giải quyết 56/95 đơn thư của công dân.

Tuy nhiên, một số văn bản chỉ đạo chưa được ban hành theo quy định, một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chậm tiến độ và vẫn còn hồ sơ quá hạn giải quyết.

Đoàn kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Kạn.

Qua kiểm tra, Đoàn chỉ ra một số văn bản của các địa phương ban hành chưa kịp thời hoặc chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Việc phân công nhiệm vụ ở các phòng chuyên môn chưa xác định rõ kết quả, thẩm quyền, tiến độ và trách nhiệm.

Diện tích trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công chưa đáp ứng yêu cầu; tài liệu lưu trữ của các phường trước hợp nhất chưa được chỉnh lý hoàn chỉnh.

Đoàn kiểm tra đề nghị hai phường rà soát, khắc phục những hạn chế được chỉ ra; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và kỷ luật công vụ. Các địa phương cần phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường phối hợp để hạn chế hồ sơ quá hạn…